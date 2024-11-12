廉航獲利成長 研究 : 機票便宜卻還賺錢有8個秘訣

越來越多的人習慣了廉價航空旅行，推動該市場在20年間大幅成長。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕廉價航空公司曾經是商業航空的弱者，但現在卻是一股不可忽視的力量。《CNA》報導，截至今年的前20年，新加坡的廉價航空市場成長了21%，但提供全方位服務的航空公司只成長了1.4%。這些低成本航空公司的票價都很低廉，卻能與同業競爭、獲利也見豐厚，主要是基於8種降低成本的策略。

報導指出，包括使用相同機型的飛機、對所有乘客一視同仁、減少機上舒適度與便利設施，以及收取餐飲費用、員工最佳化、快速週轉時間，與避免使用大型機場、加快登機程序。

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根據航空新聞網站「簡單飛行」（Simple Flying）報導，美國西南航空公司（Southwest Airlines）是世界上最大的低成本航空公司。西南航空所開創的低成本經營模式，後來成為瑞安航空公司（Ryanair）和捷藍航空公司（JetBlue）等同行仿效的範本。

舉例來說，像北歐航空公司（SAS）這樣的傳統航空公司所提供、在今年12月中旬從保加利亞首都索菲亞飛往德國首都柏林的航班，票價可能高達250美元（約新台幣8119元）左右，但瑞安航空的票價只有134美元（約新台幣4352元）。

新加坡兩家廉價航空公司分別為酷航和捷星，其母公司分別是新加坡航空集團，以及澳洲航空集團。根據新加坡民航局 （CAAS） 的數據，到2009年，低成本航空公司的客運量已佔樟宜機場總客運量的23%。

酷航執行長Leslie Thng指出，低成本航空公司仍然優先考慮成本效率，但透過飛機的現代化、數位化和舒適度升級的客製化，營運和客戶體驗得到顯著改善。同時，透過併購以維持市場地位。

廉航公司繼續以較低的價格來換取簡單的體驗，這意味著，機上不會提供免費的機上餐點、機上娛樂、枕頭、毯子等。對於提供全方位服務的航空公司來說，這種權衡似乎是浮士德式的討價還價，但策略卻為廉航公司帶來了豐厚的回報。

新加坡社會科學大學（SUSS）航空專家謝清賢指出，廉價航空公司喜歡點對點系統，透過直飛航班連接每個出發地和目的地，這種方法過消除樞紐站及其相關的開發成本，顯著的節省了成本，同時也縮短了總旅行時間，讓飛機能進行更好的運用。

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