川普勝選後外資失耐心！正從中國ETF快速撤資

川普勝選後，外資正從中國ETF快速撤資。圖為川普和習近平在2019年G20峰會見面。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統大選結果出爐，川普的勝選引發了更嚴厲關稅的風險，加上中國的刺激措施，為能讓投資人相信中國能渡過接下來的風暴，外國基金經理在上週紛紛從中國的指數股票型基金（ETF）中快速撤資，顯示市場正在失去耐心，而更看好美國股市。

《彭博》報導，規模95億美元的iShares中國大型股ETF（iShares China Large-Cap，FXI）上週流出3.15億美元，續了自10月初以來持續4週的撤資潮。此外，iShares MSCI中國ETF（iShares MSCI China ETF，MCHI）同期流出2.8億美元。

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TMX VettaFi的行業研究主管伊斯拉姆（Roxanna Islam）向《彭博》表示：「由於川普向來致力於減少對中國的依賴，０以及促進美國製造業，所以中國ETF受到了巨大打擊。」、「川普勝選後，投資者非常看好美國股市，再加上潛在的貿易政策變化和關稅，許多國際基金因此撤資。」

除了川普的影響外，中國宣布最新的刺激計劃後，讓市場感到失望，也是原因之一，因為該計劃僅化解地方政府的部分債務負擔，並沒有提供許多投資者希望的全面財政支持。

伊斯拉姆指出，投資者本來正在等待中國推出一項能夠解決債務水準不斷上升的刺激計劃，但由於缺乏針對川普上台後的更廣泛刺激計劃，這讓投資者感到更加失望。

其他追蹤新興市場股票的ETF也受到打擊，規模164億美元的iShares MSCI新興市場中國除外ETF（ iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，EEXC）上週流出2.58億美元資金，創紀錄新高。

Global X Management 高級投資組合經理多爾森（Malcolm Dorson）表示：「中國給我們帶來的更多是OK繃，而不是一劑強心針。」 、「從大局來看，將會有更多的會議和更多的刺激措施到來，但市場正在失去耐心。」

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