中國刺激措施不夠力 全球大宗商品市場陷停滯

中國經濟刺激措施不夠力，全球大宗商品市場陷入停滯狀態。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國最新的經濟復甦措施集中在急需援助的地方政府債務重組，並沒有採取針對提振內需的刺激措施後，全球大宗商品市場陷入停滯狀態。

《彭博》報導，中國財政部上週五（8日）下午宣佈，北京將提供1.4兆美元（約新台幣45.1兆元）的救助資金，為「隱性」債務注資。然而，由於目前仍缺乏恢復消費的具體措施，不清楚原物料將如何從這波措施當中受惠，消息公佈後，銅、鐵和原油價格均下跌。

請繼續往下閱讀...

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家胡塞因（Hamad Hussain）在報告中指出，中國發佈了備受期待的財政措施，但內容公佈後，那些期待大規模刺激措施的人又再次失望。

最新的通膨數據恐進一步加深市場的悲觀情緒，這個全球最大原物料買家，正在竭力擺脫通貨緊縮壓力，通縮壓力已導致中國工廠價格連續25個月下跌，消費成長缺乏動力。今年對石油、鋼鐵等舊經濟產品的需求下降，這些市場正處於結構性下滑。

考慮到貿易挑戰，以及美國總統當選人川普即將在明年重返白宮對更廣泛經濟的威脅，限制性的措施可能一部份是為了讓政府隨時在備戰狀態，財政部也承諾將採取更大膽的財政政策。

目前經濟學家和分析師都在靜觀其變，銅、鋁等卑金屬可能比鋼鐵及鐵礦等建築材料更具優勢，而鐵礦是2008年中國推出前所未有刺激計劃以應對全球金融危機時的主要受惠者，食品和燃料應該會更快從經濟成長中獲利。

過去幾十年來，房地產和基礎建設支出一直是中國鋼鐵消費的基石，減輕地方政府債務有望為專案騰出更多現金，財政部表示，正在研究如何擴大資金購買閒置土地和未出售房屋。但鋼鐵需求需要新建建築，清理未出售的庫存對需求沒有太大幫助，更不用說經濟已經明顯成熟，因此2種措施都不太可能刺激市場。

北京週五承諾加強對現有設備升級和消費品貿易的支持，但沒有透露具體數字，房屋準備入住時安裝的配件和電器，可能會對銅、鋁需求帶來直接好處，他們也更集中應用在新經濟基礎設施，例如電網和資料中心。更多新的車床、汽車和散熱器則將轉換為對卑金屬和鋼鐵的更多需求。

石油面臨的不確定性較大，塑膠將隨著消費者習慣而轉變，電力驅動的高鐵和新能源汽車則削弱了汽油需求，改善經濟的措施只會加速這一變化。

此外，經濟長期的變化也代表，即使是重大刺激措施也可能難以使原物料永久擺脫低迷。凱投宏觀表示，人口結構帶來的結構性阻力，加上城市化放緩顯示任何與刺激措施相關的大宗商品需求提振都將是暫時的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法