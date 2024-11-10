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離岸風電區塊開發3-2簽約將揭曉 經部：得標廠商全數簽約

2024/11/10 17:34

離岸風電區塊開發3-2期簽約將揭曉。（資料照，記者廖家寧攝）離岸風電區塊開發3-2期簽約將揭曉。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕離岸風電區塊開發3-2期簽約將揭曉，經濟部能源署官員透露，得標的5家開發商全數都會如期簽約；3-2期國產化政策也釋出彈性，在如期併網前提下，廠商如遇到不可抗力因素導致無法順利交貨，可改以進口替代，但嚴格禁止自中國進口。

3-2期選商有6家開發商、共6個離岸風場投標，排序關鍵是國產化分數高低，序位決定風場獲配容量，最後是5家開發商、5座風場順利得標，取得開發權。

第1名的森崴能源的又德風場，目標開發容量約700MW；擠下沃旭能源、排名第2的風睿能源旗下海廣風場，目標開發容量約800MW。

沃旭能源雖排序第3，但旗下大彰化東北風場與海廣風場高度重疊，風場可開發容量所剩無幾，建置可行性不高，在這期選商中失利落馬，放棄開發權。

排序第4的哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙二號風場獲配容量上限600MW。

排序第5是科里歐再生能源（Corio）海鼎一風場，期能拿到400MW，德能英華威的德帥風場排序第6，約能拿到300MW。

我國離岸風電國產化爭端方面，經濟部指出，我國與歐盟的諮商已達成共識，雙方將暫停WTO爭端解決程序。

其中，3-3期不將國產化列入必要分數，但國產化程度有助於額外加分。3-1期與3-2期則是國產化執行規則維持不變，3-1期提供1年併網展延期，3-2期廠商在如期併網前提下，如執行上遇到不可抗力因素，難以配合交貨期，在經過經濟部產業發展署個案審查通過後，可改用進口貨 ，但禁止使用中國貨。

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