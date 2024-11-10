花不到50元買到山東海景房 中國「房價如蔥時代來了」

中國一名女子花人民幣11元，買到山東一間約12坪大的海景房。（翻攝微博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國一名女子在拍賣平台上，以11元人民幣（約新台幣48元）的價格買下一間海景房，拍賣平台人員致電通知，沒想到女子的老公接到電話，以為是詐騙，直接將電話掛斷。幸好拍賣平台又打了一次電話給這名女子，當她知道後難掩激動。這項消息迅速在中國網路引起熱議，網友大都難以置信，有人感嘆：「房價如蔥時代來了」。

綜合中國媒體報導，「阿里資產．司法」拍賣網上，在雙11期間有超過5萬件遭法院查封資產拍賣，從鑽石珠寶、名錶、名車、房子，甚至是鐵礦採礦權都有，被中國網友形容是「大寶藏」。

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在雙11期間，拍賣網也趁勢推出人民幣1元起標的房源，物件是「一間位於山東威海的海景房」，面積約12.7坪、2房1廳1衛，站在陽台上就能看到大海。

拍賣平台聯繫得標者的女子時，女子的丈夫接到電話，一度不相信有這麼便宜的房子，直覺是詐騙電話，當下一句「再見」，就把電話掛了。

後來，拍賣網站官方為了保障該名女子的權益，試圖再次聯絡她，並強調「確實是官方平台，活動真實有效，只需11元（人民幣）」，這項驚喜的消息讓女子聽到後，瞬間驚訝不已，並表示：「之前是丈夫接的電話，自己也早就想買威海的海景房，原以為此活動是「內定」，就沒有抱著多大的期待，沒想到這次竟成為了幸運得主」。

消息曝光後，不少中國網友羨慕的說，「看的都想去威海度假了」、「請告訴我是哪個平台，我也去拍」、「我覺得你就是內定的那個人」、「就這價格，就算裡面啥都沒有，或者裡面住個貞子，也是不虧的啊」。也有網友表示，「經驗告訴我，純粹好處的東西，一般都…」、「房價如蔥的時代到來了」。

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