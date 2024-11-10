2024崇越論文大賞 10國1023篇作品同場較勁

第17屆「2024崇越論文大賞」，昨（9）日於台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，今年共有10國1023篇作品同場較勁，11篇論文脫穎而出獲「特優論文獎」。（崇越提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕被譽為「管理學界奧斯卡」的碩博士論文競賽—第17屆「2024崇越論文大賞」，昨（9）日於台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，今年共有10國1023篇作品同場較勁，11篇論文脫穎而出獲「特優論文獎」，其中，AI科技類特優論文由中央大學林勇志獲得，他將深度學習模型應用於客服作業，可降低成本並提升效率。

今年頒獎典禮除了總統賴清德特別賀電之外，前立法院長游錫堃、經濟部長郭智輝、環境部長彭啟明皆應邀出席致詞並擔任頒獎貴賓。崇越論文大賞主辦單位台灣管理學會和贊助單位崇越科技期透過此論文競賽，鼓勵學術研究能呼應產業經濟發展趨勢。

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崇越論文大賞起始於2008年，在台灣管理學會創會理事長、前立法院院長游錫堃的催生下誕生，針對國內碩、博士生及EMBA學生辦理論文競賽，加強產學連結，深化實務應用，鼓勵碩博士生以新的方法解決問題，為台灣培育優秀產業人才。

崇越論文大賞成立17年來，已有上千位學者及碩博士生經過嚴格的評審程序脫穎而出，獲得奬項。經濟部長郭智輝勉勵獲獎學生，將在學知識轉化落實於社會實踐，他並頒發AI科技類特優論文給中央大學林勇志，此特優論文將深度學習模型應用於客服作業，可降低成本並提升效率。

環境部長彭啟明鼓勵獲獎學生專注發掘能與社會脈動同步、切實可行的研究成果，他頒發ESG管理類特優論文奬給臺北大學陳靜宜，此論文透過企業碳風險評估與預警機制建置落實企業永續。

除了台灣本地優秀學生外，這屆崇越論文大賞還有來自英國、泰國、馬來西亞、印度、菲律賓、越南、印尼、蒙古等10國碩博士生同場競技，總計有73所大學共1023篇論文參賽。

經過書面審查與口頭報告等三輪嚴謹的審查，選出68篇論文進入決賽，其中11篇論文脫穎而出獲「特優論文獎」。獲得特優論文獎的博士組獲頒12萬元、碩士組獲頒5萬元獎金以資鼓勵。

11篇特優論文獎的研究領域廣泛，包括清華大學博士生魏詩晏利用膠原蛋白水凝膠製作神經血管化組織，可修復體積性肌肉損傷。臺灣大學李心慈探索腫瘤新抗原，發展幹細胞疫苗以對抗大腸直腸癌；臺灣大學黃允禰則研究子女財會教育對雙親股市參與之關聯性。

成功大學來自泰國的外籍生柯林阿媞查（ Aticha Klinjan ）探討CEO魅力領導與公司社會投入如何影響員工認知以創造績效；同校的陳乃齊則提出浮式風機繫纜系統之分析研究。國防大學張雅茹探討迷因梗圖於政策行銷的效果。高雄科技大學何若菱分析數位廣告互動與廣告配音對於消費者行為的影響。

中山大學陳筠探討職場上主管與部屬互動關係之八卦反應。陽明交通大學曾致崴研究可準確性高、可於行動裝置上監測的心房顫動偵測系統。

第17屆崇越論文大賞參賽組別區分為經營管理、經濟發展、AI資訊、永續管理、生技醫療五大領域進行徵件，計11篇特優、57篇優等，以及101篇佳作，共169篇論文獲得評審委員肯定，得獎名單將於頒獎典禮會後公告於崇越論文大賞官方網站。

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