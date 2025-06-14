美日聯手抗中！川普拍板新日鐵收購美鋼

川普拍板新日鐵收購美鋼。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普美東時間13日發布行政命令，批准日本製鐵（Nippon Steel，新日鐵）收購美國鋼鐵，前提是美鋼、新日鐵與美國政府簽署國安保障協定，新日鐵將向美國政府發行「黃金股」，確保美國政府在重要決策擁有特殊權利或否決權，以保障國家利益。

綜合外媒報導，川普13日發布行政命令，批准日本製鐵收購美國鋼鐵，川普強調，這次合作是「歷史性的」。

請繼續往下閱讀...

不過，川普簽署這項行政令的前提是，美鋼、新日鐵與美國政府簽署國安保障協定（NSA，National Security Agreement）。該協定包含一系列有關公司治理、國內生產和貿易等方面的承諾，其中要求新日鐵向美國政府發行「黃金股」。兩家公司並沒有詳細說明美國政府將利用其黃金股行使何種權力。

「黃金股」是一種特殊股權，通常由政府持有，持有者所持股份往往極小、但權利極大，可在公司重要決策中擁有特殊權利或否決權。此股權制度的設立也是為保護公司避免敵意收購，或確保國家利益與策略目標。

根據資料，新日鐵收購美鋼的資金約141億美元，新日鐵還將更新美鋼的生產設備、引進新設備等，到2028年之前，計畫投資約110億美元。

公開資料顯示，新日鐵是日本第一大鋼鐵生產企業，2024年以年產量4364萬噸位居全球第四；美鋼同年的粗鋼產量為1418萬噸，居全球第29名。兩家公司合併後的粗鋼產量將增加至5782萬噸，以2024年產量計算仍位居全球第4。全球前三名的鋼鐵企業為中國寶武集團（1.3億噸）、歐洲鋼鐵企業ArcelorMittal SA（6500萬噸）、中國鞍鋼集團（5955萬噸）。

市場估計，新日鐵收購美鋼後，若包括新建鋼廠，新日鐵先前公佈合併後的粗鋼產量預計達8600萬噸，全球排名將衝到第二名，可望與中國鋼鐵產業一較高下。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法