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獨家》閃辭台灣金聯董事長 呂政璋：不能給行政團隊添麻煩

2024/11/08 21:38

台灣金聯董事長呂政璋今日宣布請辭。（記者鄭琪芳翻攝、資料照，本報合成）台灣金聯董事長呂政璋今日宣布請辭。（記者鄭琪芳翻攝、資料照，本報合成）

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閃辭台灣金聯董事長 呂政璋感嘆「無奈牽扯與我無關的父弟事業」

台灣金聯董座呂政璋上任3日閃辭 「台灣政治遠比國際商業複雜」

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣金聯董事長呂政璋6日甫上任，今日下午自行請辭。他晚間接受本報專訪表示，目前立法院正在審查總預算，他擔心因為他的人事而失焦，影響預算審查，「不能給行政團隊添麻煩」，因此他決定「顧全大局」，請辭台灣金聯董事長。

行政院10月底核定由前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯董事長，但時任董事長施俊吉4日召開記者會表示，「合理懷疑擋人財路，擔心雲林北港工業區（原萬有紙廠）土地被賤賣」，他並影射時任民進黨立委蘇治芬選前召開協調會，與該土地流標有關。

呂政璋表示，他原本以為6日交接後紛擾就結束了，結果沒有，因此他今天下午1點半召集台灣金聯主管，告知同仁他決定請辭，儘管同仁紛紛傳訊給他，希望他留下來一起打拚，但他覺得不能影響行政團隊及台灣金聯的企業形象，所以決定請辭，並請總經理郭文進代轉辭呈給財政部。至於他對施俊吉的看法，他僅說：「我的字典裡沒有敵人2個字。」

對於原萬有紙廠土地，呂政璋認為，先前之所以流標，是因「過去沒有努力賣」，最好的方式，是找電子相關產業，如台積電上下游廠商，台積電將在嘉義設廠，距離雲林北港很近，且電子廠商也有能力買下土地，不可能賤賣土地，保證公開、公平、公正且透明地處理，他只會把國家資產賣的更好。

呂政璋表示，他離開台灣近10年，原本想以自身豐富的國際企業管理、創新行銷、投資管理的經驗，希望為新政府加入國際觀新人才，但「台灣政治遠比國際商業還複雜」，接下來他將先休息一陣子，未來仍將努力深耕台灣。

台灣金聯董事長呂政璋請辭，同仁傳訊息表達不捨。（記者鄭琪芳翻攝）台灣金聯董事長呂政璋請辭，同仁傳訊息表達不捨。（記者鄭琪芳翻攝）

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