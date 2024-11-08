台灣金聯董座呂政璋上任3日閃辭 「台灣政治遠比國際商業複雜」

台灣金聯董事長呂政璋今日宣布請辭。（記者鄭琪芳翻攝、資料照，本報合成）

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〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣金聯資產管理公司董事長呂政璋6日甫上任，台灣金聯今發布新聞稿表示，呂政璋因個人生涯規劃因素，自行請辭董事長職務，自即日起生效，他在辭呈中直指「台灣政治遠比國際商業還複雜」。呂政璋是繼前勞動部長林美珠後，任期第2短的台灣金聯董事長。

呂政璋指出，「對於，近日紛擾行政團隊，實感抱歉」，由於北港萬有紙廠土地造成政治對立，「非我個人所願意」。在就職了解後，相信我的能力一定能為公司創造更好收益，為國家爭取最大利益。但無奈的是又牽扯與我無關的父弟事業，而影響台灣金聯的企業形象，頓時間人、事、時、地、物等糾葛，「讓離開台灣近10年的我，不得不感嘆台灣政治遠比國際商業還複雜。

他表示，經過深思熟慮之後，向台灣金聯同仁和新政府行政團隊，致上最深謝意。今日之後，「我將努力深耕台灣，持續為台灣行銷，一起壯大台灣」。

台灣金聯6日下午召開董事會改選董事長並進行交接，由於前董事長施俊吉4日召開記者會稱「擋人財路」被換，導致這宗人事案備受矚目。當時，呂政璋致詞表示，自己是「正港的台灣囝仔」，也細數自己過去的經歷，包括曾在政府部門及民間企業服務及創辦事業，再加入全球最大創投．最多同時管理跨台灣、中國、法國、日本等4個國家，共有12家公司；擁有國際企業管理專業、創新行銷與國際併購、投資管理等專長，具有全新市場開拓型的發展長才。

對於外界對他父兄遭通緝的質疑，呂政璋當時表示，「台灣是講情講理講法的社會」，每個人不能選擇自己的出身，也不能選擇自己的父母、兄弟姊妹，表示他父親因生病住院，目前都在台灣看醫生，他的弟弟在08年分家、各自獨立成家立業後，已經很久沒聯絡，希望外界過度的聯想、牽扯到此為止。

台灣金聯董事長呂政璋今日自行請辭，即日起生效。（記者鄭琪芳翻攝）

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