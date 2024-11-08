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閃辭台灣金聯董事長 呂政璋感嘆「無奈牽扯與我無關的父弟事業」

2024/11/08 17:37

台灣金聯董事長呂政璋今日宣布請辭。（記者鄭琪芳翻攝、資料照，本報合成）台灣金聯董事長呂政璋今日宣布請辭。（記者鄭琪芳翻攝、資料照，本報合成）

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台灣金聯董座呂政璋上任3日閃辭 「台灣政治遠比國際商業複雜」

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣金聯資產管理公司董事長呂政璋6日甫上任，今日下午請辭董事長職務，成為繼前勞動部長林美珠後，任期第2短的台灣金聯董事長。呂政璋的辭呈指出，「台灣政治遠比國際商業還複雜」，對於近日紛擾行政團隊「實感抱歉」。

呂政璋強調，「首先感謝行政團隊的邀請，讓我這個多年在外打拚的正港台灣囝仔，願意放棄海外已上軌道的事業，返台為國家服務。滿懷熱血，以自身豐富的國際企業管理、創新行銷和國際併購、投資管理的經驗，期仍為新政府加入新元素的國際觀新人才。」

他表示，對於近日紛擾行政團隊，實感抱歉，全心只希望台灣在新世界變局中可以更加茁壯、發展和偉大。由於北港萬有紙廠土地造成政治對立，「非我個人所願意」。在就職了解後，相信我的能力一定能為公司創造更好收益，為國家爭取最大利益。但無奈的是又牽扯與我無關的父弟事業，而影響台灣金聯的企業形象，頓時人、事、時、地、物等糾葛，「讓離開台灣近10年的我，不得不感嘆台灣政治遠比國際商業還複雜」。

呂政璋說，經過深思熟慮之後，向台灣金聯同仁和新政府行政團隊，致上最深謝意。今日之後，我將努力深耕台灣，持續為台灣行銷，一起壯大台灣。

台灣金聯董事長呂政璋今日宣布請辭。（記者鄭琪芳翻攝）台灣金聯董事長呂政璋今日宣布請辭。（記者鄭琪芳翻攝）

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