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雙11購物節來臨 新北市消保官提醒民眾注意消費陷阱

2024/11/08 12:42

雙11購物節來臨，新北市消保官提醒民眾注意消費權益與安全。 （摘自網路）雙11購物節來臨，新北市消保官提醒民眾注意消費權益與安全。 （摘自網路）

〔記者翁聿煌／新北報導〕雙11購物節即將來臨，眾多電商平台紛紛推出大幅優惠折扣吸引消費者，新北市消費者保護官呼籲，隨著網購活動熱潮升溫，相關的消費糾紛也隨之增加，消費者於網路購物時應保持冷靜，謹慎篩選購物平台及產品，確保交易安全，同時避免落入詐騙陷阱，保護自身消費權益。

鎮消保官指出，依據《消費者保護法》規定，通訊交易的消費者享有7日猶豫期，消費者可於收受商品或服務後7日內，透過退回商品或書面通知的方式解除契約，無須說明理由，亦不需承擔任何費用或對價，然而，隨著跨境網購的增加，詐騙情形也隨之頻繁，消費者若遇到境外賣家，申訴往往困難重重，風險較高。

根據消費者的申訴案件統計，最常見的糾紛類型包括：貨物交付延遲、運送途中物品受損、特價品實際為福利品、展示品或仿冒品等情況，因此消保官提醒消費者，在享受購物樂趣之際，務必留意自身權益，以避免網路詐騙或消費糾紛，並建議民眾在網路購物時注意以下幾點：

1、購買前先思考需求的必要性：切勿因折扣或免運費等誘因，而衝動下單，應先評估是否確實有購物的需要。

2、查詢賣家評價及店面資訊：確認賣家是否有良好評價及實體店面，以及有無依照《稅籍登記規則》規定，揭露網路銷售業者的名稱、地址及營利事業統一編號，避免與身分地址不明的賣家交易，降 低交易風險或求償無門的機率。

3、檢查網站的真偽並避免與境外業者交易：注意網址是否異常，警惕一頁式網頁，避免進入詐騙網站。另建議消費者盡量避免與境外業者交易，因跨境消費爭議雖可商請外國消保機構介入協調，但跨境本質上存在著管轄權及法規適用等問題，不僅處理費時，且大多難以達到預期結果。

4、貨到付款時確認包裹數量及項目：若消費者選擇貨到付款的交易方式，務必在付款時，確認 包裹的數量及項目，避免誤取到他人的包裹或未實際購買的詐騙包裹，致生消費糾紛。

5、避免於購物平台之外與賣家私下交易：若在購物平台之外進行私下交易，一旦發生糾紛，平台將不會提供協助，建議消費者避免此類風險。

最後，消保官呼籲業者在推出優惠活動提高營業額的同時，也應適當調整出貨量能及出貨期限，避免因延遲交付貨物而衍生給付遲延的法律責任。

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