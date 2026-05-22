碳費年繳2億元以內 中鋼董座︰台灣地小資源少 減碳別當破風者

中鋼今天舉行股東會。左起為中鋼總經理陳守道、中鋼董事長黃建智、中鋼執行副總劉宏義。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕中鋼（2002）董事長黃建智今（22）日在股東會表示，鋼鐵業邁向2050年碳中和是一條「艱辛旅途」，目前最大挑戰在於資金、技術與成本3大難題，尤其無論是高爐汰換、改建新電爐，或導入最新低碳煉鋼技術，都涉及龐大投資與高成本壓力，中鋼將持續觀察國際同業發展，「謀定而後動」，他強調，台灣地小、資源少，絕對不需要當第一棒破風者。

針對外界關注碳費衝擊，中鋼表示，已取得環境部碳費優惠費率資格，依現行規定適用每噸碳費50元、優惠係數0.2計算，每噸實際繳交10元。以中鋼去年排碳量估算，全年碳費支出約1.75億元，不會超過2億元。而碳費是否轉嫁下游客戶，黃建智直言此議題「非常敏感」，中鋼目前規劃以內部吸收為主，並透過提升低碳鋼材價值來因應，「絕對沒有要轉嫁給下游客戶」。

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不過，他也點出目前最大問題仍是國內外碳成本不對稱。黃建智表示，台灣鋼鐵、石化業都反映，進口產品尚未被課徵碳費，但國內業者出口歐盟卻須面對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）成本壓力，未來仍須待「台版CBAM」制度建立後，才有一致標準可循。他也坦言，相較碳費，當前鋼市更頭痛的其實是低價傾銷問題。

黃建智也提到，中鋼對於2030年減碳25%，非常有信心會達標，但到2050年若要碳中和，需要努力與機運，因為前面越容易，後面就越來越難。他說，很多技術都還沒成熟、尚在實驗室階段，連倡議減碳的先進地區、道德感最高的歐洲都在倒退、減緩，美國就更不用講，他強調，台灣地方小、資源少，「不需要當第一棒去破風」，要循序漸進。

若全面採用最先進減碳技術，黃建智說，生產成本會是現行鋼品售價的兩到三倍，「這樣市場沒有人會用」，因此技術成熟度與商業化可行性都必須納入考量。高爐、電爐各有特色，如電爐雖有助減碳，但同時也是高耗電設備，能源配套仍是關鍵。

中鋼會關注包括日本新日鐵、韓國POSCO、中國寶鋼與武鋼等主要競爭對手，目前也都持續調整減碳路徑。中鋼評估自身2035年減碳幅度與POSCO相近，代表現行策略具有效性。

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