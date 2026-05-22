千萬獎金泡湯！22元外送費發票中獎領不到錢 他怒告平台、財政部結果出爐

陳男點外賣中1000萬元發票獎金卻泡湯，他怒告平台以及財政部卻連吞2唄。（資料照）

〔記者翁靖祐／台北報導〕千萬獎金泡湯！陳姓男子利用外送平台點餐，喜獲得統一發票千萬元獎金，卻因未在開獎前將會員載具「歸戶」，且錯過實體領獎期限，導致獎金全沒。陳男對財政部提出行政訴訟討要。台北高等行政法院認為，財政部規定「開獎後才歸戶須自行列印紙本領獎」並未違法，陳男逾期未兌領須自行承擔後果，判決陳男敗訴。可上訴。

陳男2023年9月間，使用Foodpanda外送平台點餐，並支付了22元的外送費與平台費，平台隨後將雲端發票寄至他註冊時所留的會員信箱。同年11月25日發票開獎，該張發票幸運對中1000萬元特別獎，Foodpanda也依規定於同年11月30日發信通知他中獎。

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陳男得知後於2024年2月27日將會員載具歸戶至自己的手機條碼，最後卻未收到獎金。他先向Foodpanda提起民事訴訟，但遭駁回，隨後又向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求財政部將1000萬元獎金匯入帳戶。

陳男主張，其2023年9月取得之Foodpanda雲端發票中得特別獎1,000萬元，該載具綁定電子郵件足資識別身分，且開獎前已設定匯款帳戶，財政部應依給獎辦法將獎金匯入指定帳戶。他認為「開獎後始歸戶無法自動匯款」之作業要點僅屬行政規則，限制人民領獎權益，違反法律保留及平等原則。

財政部主張，根據給獎辦法，雲端發票若要「自動匯款」，中獎人須在「開獎前」同時完成載具歸戶與設定匯款帳戶，但陳男Foodpanda會員載具卻是在開獎後2024年2月27日才完成歸戶，故系統無法自動匯款。另，陳男本可透過超商列印出中獎的「電子發票證明聯」前往實體兌獎據點領獎，但截至領獎期限卻都未辦理，依法只能不予給獎。

法院審理後認為，依照給獎辦法等規定，本就須於「開獎前」完成歸戶才能享購以自動匯款方式領獎，倘於開獎後才歸戶，中獎人也可拿著紙本發票至實體通路領獎。

此外，法院認為Foodpanda早已在開獎後10天內通知陳男中獎，陳男自己也在庭上坦承在距離領獎期限只剩5天時就知道這件事，卻未依規定前往實體通路兌領，超過期限就必須自行承擔無法領獎的不利益結果，故判決陳男敗訴。可上訴。

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