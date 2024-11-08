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川普1月將重返白宮 發「辭職信」給麥當勞！

2024/11/08 12:09

小唐納·川普在IG發布父親給麥當勞的「辭職信」。（擷取自小唐納·川普IG帳號、美聯社，本報合成）小唐納·川普在IG發布父親給麥當勞的「辭職信」。（擷取自小唐納·川普IG帳號、美聯社，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選造勢期間，川普曾到連鎖速食店麥當勞「打工」，如今川普重返白宮，其長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）在他的IG上發布了父親寫給麥當勞公司人力資源部的半開玩笑的「辭職信」。

此PO文一出，馬上吸引了52.6萬個讚，因為麥當勞冰淇淋機常常故障，許多網友們也開玩笑留言，打趣川普「離職前請修好冰淇淋機，讓冰淇淋機再次偉大」。

外媒報導，這封川普給麥當勞位於芝加哥總部的人力資源部門「辭職信」，開頭寫「請以此信為本人辭去麥當勞職務的正式通知，2025年1月20日星期一生效」。

內容中提到，川普非常享受服務客人機會，包括煎漢堡、炸薯條以及處理得來速櫃台等。川普在信中表示，將致力於確保在剩下的時間裡順利過渡，在剩下的工作時間可以順利交接。

值得一提的是，該封辭職信的地址是華盛頓賓夕法尼亞大道1600號，即是白宮的地址，而川普從麥當勞「離職」的日期則是總統就職禮當天，最後該辭職信的頁尾標有簽名及一組數字「45-47」，這代表著他是美國第45及47任總統。

此PO文一出隨即引發網友熱議，有網友打趣的說，「請在出發之前，先將故障的冰淇淋機修好」、「川普有更好的工作，相信麥當勞會理解」、「首位成為總統的麥當勞員工」、「也許賀錦麗會申請。」

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