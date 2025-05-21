黃金連日上漲 但「挑戰」即將到來？

週二（20日）黃金價格勁揚。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼週一（19日）上漲後，週二（20日）黃金價格勁揚，主要受益於美元進一步走軟，以及和美國稅改政策與俄烏停火談判有關的不確定性，不過專家指出，黃金會在3500美元附近遭遇重大阻力，並在3300美元附近遇到小一點阻力。

紐約黃金期貨上漲1.6%至每盎司3284.6美元；黃金現貨價上漲2%，報每盎司3294.71美元。

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《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「市場上還有一定程度的不確定性，最主要是穆迪降評之後的美元疲軟，支持著黃金整體組合。」

黃金被視為在地緣政治和經濟不確定時期的安全資產。

Blue Line Futures 首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）說：「黃金會在3500美元附近遭遇重大阻力，並在3300美元附近遇到輕微阻力。黃金的交易正走到3150美元到3350美元之間的新區間。」

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