碳化矽巨頭撐不住爆要「聲請破產」！股價崩跌近60％

碳化矽 （SiC）晶圓龍頭Wolfspeed因債務負荷，準備在未來幾週內聲請破產。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士說法報導，碳化矽 （SiC）晶圓龍頭Wolfspeed因債務負荷，準備在未來幾週內聲請破產。

Wolfspeed週二（20日）盤後聞訊崩跌近60%。

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《華爾街日報》報導，Wolfspeed一直在努力應對工業和汽車市場需求低迷，以及關稅引發的不確定性。

報導指出，Wolfspeed在接到幾項由債權人提出的庭外債務整頓協議後，準備按照美國破產法第11章聲請破產保護，這將需要過半數債權人支持。Wolfspeed 並未立即回應媒體訪問。

Wolfspeed生產碳化矽晶片，本月稍早曾發出「持續經營」預警（going-concern），並預估全年營收將比預期低。

Wolfspeed目前預估2026年營收將為8.5億美元（約新台幣256億元），不如分析師所預估的9.587億美元（約新台幣289億元）。

Wolfspeed曾在5月9日公布財報時表示，正積極和貸方合作，以改善資本結構。

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