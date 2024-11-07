台灣三軸科技砸4億元 新建半導體業雷射設備AI廠

經濟部今宣布，再增加5家企業擴大投資台灣。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投資台灣事務所今（7日）宣布，再添5家企業擴大投資台灣，其中，雷射設備商台灣三軸科技將砸4億元建新廠，並導入數位化與智慧化。

5家企業包括根留企業方案的某化學公司，以及中小企業方案的信暐鋼鐵、技航科技、台灣三軸科技、兆億冷鏈。

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其中，台灣三軸科技主要製造與研發雷射加工設備，產品廣泛應用於汽車、醫療、國防、半導體等多個領域，公司知名於客製化商品及售後服務機制，並拓銷至歐美日及越南等國。三軸科技預計在台中港科技產業園區，投資逾4億建立總部廠房及增購設備並導入數位化管理、大數據分析及投入機器人手臂等。

某化學公司專營氯鹼電解工業產品的生產，是國內主要的化學品供應商之一，產品包括液鹼（NaOH）、32%鹽酸、雙氧水及氫氣等，廣泛應用於電子、石化及食品等多個領域。

隨著半導體製造業的快速成長，某化學公司投資近17億於桃園市蘆竹區擴建鹽酸及氫氣生產線，生產雙氧水以穩定供應半導體產業所需的化學產品。新廠區將採用自動化製程，並引入AI運算及自動調控系統以提升產能。

信暐鋼鐵專營鋼構加工、製造及安裝，產品涵蓋H型鋼、鋼板等各式鋼材加工。為擴增產能並提高產品良率，信暐鋼鐵投資近12億元建設新廠及購置先進設備，並引進智慧化六軸型鋼鑽孔加工機和智慧化CNC鋸床等，以實現智慧化生產線。

此外，信暐鋼鐵為配合政府政策及擴張海外事業版圖，亦已在菲律賓蘇比克灣投資3公頃工業用地，預計2026年起規劃建廠。

技航科技股份有限公司專營研發與製造醫療器材檢測儀器、航太複材結構件及電動車精密加工等零組件，其主要客戶包括LEMAC、ABBOTT LABORATORIES及長榮航太等國際知名品牌，外銷比例高達90%，主要市場是歐美。

技航科技將投資5億新建廠房，導入自動化製程、使用全自動或半自動機器設備，以及物聯網與大數據分析系統。

兆億冷鏈專營低溫冷鏈倉儲及理貨分裝服務，與千葉火鍋集團合作打造物流生態鏈，未來將在雲林斗南小東工業區投資4.8億元，打造全新智慧綠能冷鏈倉儲設施，並導入自動化倉儲系統（ASRS）與溫控系統。

經濟部統計，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1564家企業、超過2兆3670億元投資，預估創造15萬4648個本國就業機會，後續尚有48家企業排隊待審。

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