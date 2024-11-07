打詐硬起來！兆豐銀向臉書等平台宣戰 即起不再投放廣告

為了防杜詐騙，兆豐銀向臉書等非實名制社群平台宣戰，宣布即起不再投放廣告。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕臉書等冒名詐騙層出不窮，民眾遭受極大損失，公股銀行龍頭兆豐銀行今日開出第一槍，宣布即起至明年底，「不再支付任何廣告費用給非實名制的各社群媒體」，也不得邀請網紅代言各項業務，向非實名制的社群媒體Google、Line、Facebook、Youtube、Instagram，不願承擔防阻詐騙責任正式宣戰。

什麼是「實名制」？兆豐銀解釋，就是必須透過真實姓名、身分證字號等方式來確認身分，因現在的社群平台均無須確認真實身份，即可申請帳號，就可以在平台上發言、投放廣告，也就是因採取「匿名」的方式，讓歹徒有可趁之機，例如假冒該行董事長贈書、行員可代辦貸款、冒名成立股友會、投資群組，讓民眾受騙遭受損失。

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有鑑於此，兆豐銀行今日發布聲明，為避免該行客戶及社會大眾受不當訊息所誤導，並確保該行商譽不受此類不當資訊所影響，決定自即日起至 114 年 12 月 31 日止，採行3大措施：

1、兆豐銀行暫停在非實名制登錄之社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動。

2、暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台之直播主、版主、網紅、主持人及其他成員，以從事任何廣告及業務宣導活動。

3、未來只有在兆豐銀行官方網址、帳號、平台所揭露的訊息及業務相關活動真實無誤，其他任何與本行有關之資訊，請社會大眾明辨其真偽，以免上當受騙。

兆豐銀行解釋，目前該行在臉書（Facebook）、LINE、Youtube、Instagram均有經營官方帳號，平常除了透過小編貼文經營，也會付錢給平台希望幫忙「推播」，但至明年底前，針對這些非實名制登錄的社群媒體（Social Media），包含Google（包括但不限於關鍵字），原有的官方帳號仍持續經營，但不再付費特別推播。

兆豐銀坦言，這樣的決策是為了維護合法金融業者聲譽，避免民眾遭詐，兆豐銀認為平台應該為打擊詐騙多付出心力，因此做出的無奈決定，希望可以獲得社會大眾的諒解並支持。

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