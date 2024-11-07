跨境支付傳捷報 LINE Pay再拓韓國逾1.8萬商店支付據點

韓國超商領導品牌CU擁有超過1.8萬間門市，即日起可使用LINE Pay付款。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年底前將上市掛牌的興櫃股LINE Pay（7722）連加網路，跨境支付業務傳捷報。今年7月開通台灣用戶可至韓國合作商店使用LINE Pay後，統計9月韓國跨境交易量已較7月成長2.5倍，LINE Pay再拓韓國超商龍頭CU及10多個快時尚服飾、美妝品牌，合作據點逾1萬8000家，祭出最高20%回饋，搶攻年底旅遊旺季。

LINE Pay指出，觀察台灣用戶消費特性後，優先選擇與台灣遊客喜愛造訪的產業知名龍頭品牌合作，以獨家行銷合作模式，提供用戶獨家專屬優惠。

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LINE Pay已推出「遊韓專區」平台，可讓用戶在海外迅速掌握當地最新旅遊情報與資訊、快速取得推薦熱門行程、各式消費優惠與回饋攻略等在地旅遊資訊，並以LINE Pay直接尋找周邊合作店家，如同在台灣的消費環境與支付模式。

繼韓國新羅免稅店後，LINE Pay再拓韓國超商龍頭CU、快時尚服飾品牌TOPTEN10、知名美妝品牌INNISFREE及SAMSUNG C&T旗下多達11個知名服飾品牌合作據點。

LINE Pay表示，CU超商是台灣遊客到韓必逛超商，擁有超過1萬8千間門市，即日起至2025年1月31日，現場直接嗶LINE Pay結帳可享3%回饋，綁定的信用卡為VISA卡再加碼3%，若綁定中信LINE Pay卡或富邦J卡，可獲額外6%回饋，等同最高LINE POINTS 12%回饋。TOPTEN10、INNISFREE、SAMSUNG C&T旗下11家品牌最高回饋20%。

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