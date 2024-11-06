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川普當選衝擊台灣半導體業？供應鏈專家：言之過早

2024/11/06 19:35

美國共和黨總統候選人川普將重返白宮。（美聯社）美國共和黨總統候選人川普將重返白宮。（美聯社）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國選舉大致抵定，由強調美國優先的共和黨總統候選人川普勝選，他曾發表「台灣偷走美國的晶片產業」等言論，外界擔憂對台灣產業不利。不過供應鏈專家認為，川普在競選時所說的選舉語言，到底有多少反映在他的政策，接下來的發言才是關鍵，預期在正式就職前，各國特使會前往美國溝通，而談判結果將會影響川普的國政方針。

中經院助研究員馬毓駿表示，川普若要提高台灣半導體業關稅，短期內執行起來有難度，因為台灣晶片是中間財，生產後多送到東南亞或中國，組裝成終端消費電子後，再輸往美國或歐洲，也就是說，因台灣晶片不會直接出口到美國，提高關稅對我國影響並不明顯。

至於川普打算對中國商品祭出高關稅，馬毓駿認為這可能會造成供應鏈「再轉移」，有些台廠過去因為人力成本考量，已將工廠移往中國，未來可能會把組裝廠再移到印度或東南亞、墨西哥，以免被美國課稅。

川普強調美國優先，外界擔憂川普勝選後可能會扶植英特爾，影響到台積電的領先，但馬毓駿分析，短期內反而對英特爾利空，因為川普反對晶片法，英特爾先前已申請到85億美元的補助，若川普重新檢討美國晶片政策、要求政府停止支付，對於如今市值暴跌的英特爾，恐怕雪上加霜。

熟悉半導體供應鏈的「中華採購與供應管理協會」顧問白宗城則認為，川普前幾個月對台灣不友善的發言，比較像是「選舉語言」，目前一切言之過早，因為川普在商言商，最後的國政策略也都有調整的空間。

「川普當選，唯一的確定就是不確定」，白宗城直言，政治人物因為政黨包袱通常都可以被預測，但川普是商人，只要對美國有利的他都可以談，所以他選前很多言論可能都是為了競選，而一旦他就職後，又必須接受總統職位的約束；因此確定勝選後到正式就職前這段期間，他的言論應會透露出真正的想法，我們要密切關注他的一言一行。

他觀察到川普的談判策略，通常會先把對手的壓力提升到最高，再退讓一小步，給對方喘息、對國內交代的空間，對方會更容易接受，因此接下來川普可能會看中國怎麼接球。至於提高關稅會加劇美國國內通膨嗎？白宗城認為，影響通膨的變數太多，包含淨零碳排、AI轉型等等，不會單純只有關稅而已。

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