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川普勝選將影響全球經濟 各國最關切此政策

2024/11/07 07:07

川普在下一任美國總統競選中的勝利，將對全球地區產生深遠而直接的經濟影響。（路透）川普在下一任美國總統競選中的勝利，將對全球地區產生深遠而直接的經濟影響。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，川普在下一任美國總統競選中的勝利，將對全球地區產生深遠而直接的經濟影響。隨著世界領導人紛紛表示祝賀，川普週三（6日）聲稱他已獲得「強有力的統治授權」。川普領導的共和黨也贏得參議院席位，並在眾議院取得進展，這可能使總統更容易將其提案立法並推動關鍵任命。

從提高貿易關稅到放鬆管制、增加石油鑽探以及對美國北約夥伴提出更多要求，世界每個角落都將感受到政府財政、通貨膨脹、經濟成長和利率的壓力。

關於進口關稅，包括對所有外國進口產品徵收10%的普遍關稅，以及對來自中國的進口產品徵收60%的關稅，這是川普政策的一個重要組成部分，可能會產生最大的全球影響。

關稅抑制全球貿易，降低出口商的成長，並給所有相關方的公共財政帶來壓力。它們可能會加劇美國的通貨膨脹，迫使聯準會採取緊縮的貨幣政策。

企業大多將進口成本轉嫁給客戶，因此關稅可能會導致美國買家通膨，迫使聯準會在更長時間內保持高利率，甚至扭轉政策並再次提高借貸成本。如果推高美國通膨的力量，也可能給其他地方的價格帶來壓力，特別是如果川普按照他的承諾對中國徵收過高的關稅的話。

對於依賴美元融資的新興市場來說，這樣的政策組合將使借貸成本更高，除了出口損失之外，還會造成雙重打擊。

作為全球最大的出口國，中國迫切希望恢復成長，因此它可能會為被擠出美國的商品尋找新市場，並將產品傾倒到其他地方，尤其是歐洲。

各國政府也可能對美國的任何進口關稅進行報復，進一步抑制貿易並進一步削弱全球成長。

此外，聯準會高利率和其他地方較低的借貸成本，也會提振強勢美元，歐元和日圓隔夜貶值1.5%就證明了這一點，這給新興市場帶來更多痛苦，因為超過60%的國際債務以美元計價。

分析師尼爾森表示：人們必須得出這樣的結論，川普對美國國債市場，乃至全球金融穩定構成嚴重的威脅，而且迄今為止還被大大低估。

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