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出口兩俄管制新增纖維素、馬達 經部：初犯可罰100萬元

2024/11/05 18:37

出口兩俄管制新增纖維素、馬達 經部：初犯可罰100萬元經濟部宣布，兩俄（俄羅斯、白俄羅斯）出口管制清單增列3項纖維素相關產品、1項工具機零件，以及1項電動機馬達，以防堵被用於製造炸藥、軍武及無人機關鍵零組件。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今宣布，兩俄（俄羅斯、白俄羅斯）出口管制清單增列3項纖維素相關產品、1項工具機零件，以及1項電動機馬達，以防堵被用於製造炸藥、軍事武器及戰場用無人機關鍵零組件。

經濟部提醒，新規將在今年12月4日起生效，初次違規出口罰則已提高至100萬元。

經濟部表示，為防阻我國高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，因此需與國際友盟國家一致行動，加強兩俄出口管制清單的增列項目。

經濟部今年6月禁止「硝酸纖維」產品（稅則391220）對兩俄出口，這次兩俄出口管制清單增列項目共有5項，包括3項其他纖維素相關產品（稅則分別為391212、391231、391290）、1項工具機零件（稅則846693），以及1項電動機馬達（稅則850110）。

經濟部說明，上述5項產品可用於製造炸藥、軍事武器及戰場用無人機關鍵零組件，經濟部與國際友盟協調後，研判有必要加以管制，以防堵可疑的武器擴散活動。

經濟部貿易署提醒廠商，初次違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則已大幅提高至100萬元，業者應遵守國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，以避免因違規而影響商譽及自身權益。

貿易署表示，為協助廠商確實做好盡職調查，確保貨品最終流向，經濟部將透過各項管道向廠商宣導；今年初以來，經濟部已辦理19場宣導會，協助業者瞭解最新國際趨勢，以防範違規行為發生。

經濟部表示，將密切關注國際情勢發展，未來持續滾動式調整出口管制措施。

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