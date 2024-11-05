搶攻國際商機！新北電商年度交流會 分享AI趨勢、平台上架策略

新北電商學院舉行年度交流會，業者在攤位互相交流。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北電商學院今天（5日）舉辦「新北電商學院年度交流會」，邀請阿物科技的行銷副總陳岱旻，亞馬遜全球開店區域拓展總監張育如，分析AI趨勢對出口產業的影響，為企業提供實用的國際平台上架策略。期盼協助更多新北業者加入跨境電商，拓展國際商機。相關資訊可至官網（http://www.ntpceasygo.com.tw）查詢。

市府經濟發展局副局長陳玫秀表示，電子商務和數位轉型已成為全球趨勢，而跨境電商是關鍵環節，因應生成式人工智慧（GAI）技術的崛起，也為電商領域開啟新的可能。今年新北電商學院推出AI數位工具應用、產業行銷、平台優化及品牌行銷4大主題等應用課程，幫助企業掌握最新的科技，提升行銷、客戶服務和數據分析能力，為參與企業開啟了全球市場的嶄新視野。

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經發局補充，今年新北電商學院提供電商培訓系列課程、進階專案輔導與電商諮詢輔導，超過270家企業及1000人次參與，其中12家新北企業成功在Amazon、Newegg等國際平台上架，三個月內共創下9394張訂單。自2020年成立「新北電商學院」以來，已輔導超過1000家企業與5100人次。

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