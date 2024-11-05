晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

搶攻國際商機！新北電商年度交流會 分享AI趨勢、平台上架策略

2024/11/05 15:59

新北電商學院舉行年度交流會，業者在攤位互相交流。（記者陳奕劭攝）新北電商學院舉行年度交流會，業者在攤位互相交流。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北電商學院今天（5日）舉辦「新北電商學院年度交流會」，邀請阿物科技的行銷副總陳岱旻，亞馬遜全球開店區域拓展總監張育如，分析AI趨勢對出口產業的影響，為企業提供實用的國際平台上架策略。期盼協助更多新北業者加入跨境電商，拓展國際商機。相關資訊可至官網（http://www.ntpceasygo.com.tw）查詢。

市府經濟發展局副局長陳玫秀表示，電子商務和數位轉型已成為全球趨勢，而跨境電商是關鍵環節，因應生成式人工智慧（GAI）技術的崛起，也為電商領域開啟新的可能。今年新北電商學院推出AI數位工具應用、產業行銷、平台優化及品牌行銷4大主題等應用課程，幫助企業掌握最新的科技，提升行銷、客戶服務和數據分析能力，為參與企業開啟了全球市場的嶄新視野。

經發局補充，今年新北電商學院提供電商培訓系列課程、進階專案輔導與電商諮詢輔導，超過270家企業及1000人次參與，其中12家新北企業成功在Amazon、Newegg等國際平台上架，三個月內共創下9394張訂單。自2020年成立「新北電商學院」以來，已輔導超過1000家企業與5100人次。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財