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傳華盛頓考慮讓英特爾被併購 這2家美企可望接手IC設計業務

2024/11/04 14:33

外媒報導，華盛頓對英特爾的擔憂與日俱增。（彭博）外媒報導，華盛頓對英特爾的擔憂與日俱增。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）營運陷泥淖，外媒《Semafor》報導，美國政府對於英特爾的擔心與日俱增，在英特爾已在補貼計劃獲得了數十億政府資金後，正在討論是否還需要進一步援助的情況。此外，美國政府也正考慮一樁潛在的合併交易，讓英特爾營運可以延續下去。

英特爾對美國政府而言，具有重要戰略意義，不能讓它陷入嚴重的麻煩。知情人士稱，美國政府默許一項併購案，讓英特爾IC設計業務與AMD或Marvell等競爭對手進行合併。

報導指出，英特爾與高通、輝達等其他美國晶片製造商的營運模式不同，英特爾始終在自己的晶圓工廠生產晶片，而不是將外包給台灣、南韓或其他地方。

但英特爾犯了戰略錯誤，導致營運、技術皆落後於競爭對手。美國政府透過晶片法案資助，旨在鼓勵英特爾重振生產能力，英特爾也成為美國晶片法案最大受惠者。

根據美國晶片與科學法案，美國政府將發放85億美元（約新台幣2699億元）的補助金，以及110億美元（約新台幣3492億元）的低息貸款給予英特爾。不過，因政府資金發放延遲對英特爾帶來了巨大的麻煩，使得英特爾正在尋找其他的財務援助。

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