獨家》雲端發票重複中獎爭議 調查局立案調查

「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動引發爭議。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕針對雲端發票抽獎活動重複中獎爭議，財政部長莊翠雲上週五在立法院表示，已協同法務部調查局一起調查。據了解，調查局已立案調查，預計本週開始約談相關人員，將調查相關單位有無行政疏失及承辦廠商是否涉及刑責等。

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，共吸引9萬多人參加，民眾利用「財政部統一發票兌獎APP」完成不同任務，例如捐贈雲端發票等，就可獲得點數，用來兌換禮券或參加抽獎，分3期抽獎；但網友發現iPhone、iPad等大獎有4人重複中獎，引發爭議。立法院財政委員會上週三通過臨時提案，要求財政部於一週內查明，財政部將於本週提出調查報告。

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「雲端種樹趣e起集點樹」活動，由台北國稅局依「採購法」公開招標，標案金額490萬元。台北國稅局表示，重複中獎人員陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君等4人，經查證均非台北國稅局、財政部及所屬機關員工，也不是承辦廠商員工。國稅局官員指出，除清查4位重複中獎人員身分外，也調查4人取得發票情況，平均每日約2~5張，並無異常情況。

對於「雲端種樹趣e起集點樹」活動重複中獎率偏高問題，國稅局官員表示，目前正查核抽獎系統的「程式」是不是有漏洞，除了要求承辦廠商的工程師說明之外，也請相關專業人員查核，後續也將配合調查局調查，希望儘速釐清爭議。

「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動，4人重複中獎引發爭議。（圖擷自ptt）

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