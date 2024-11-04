晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

獨家》雲端發票重複中獎爭議 調查局立案調查

2024/11/04 07:00

「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動引發爭議。（記者鄭琪芳攝）「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動引發爭議。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕針對雲端發票抽獎活動重複中獎爭議，財政部長莊翠雲上週五在立法院表示，已協同法務部調查局一起調查。據了解，調查局已立案調查，預計本週開始約談相關人員，將調查相關單位有無行政疏失及承辦廠商是否涉及刑責等。

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，共吸引9萬多人參加，民眾利用「財政部統一發票兌獎APP」完成不同任務，例如捐贈雲端發票等，就可獲得點數，用來兌換禮券或參加抽獎，分3期抽獎；但網友發現iPhone、iPad等大獎有4人重複中獎，引發爭議。立法院財政委員會上週三通過臨時提案，要求財政部於一週內查明，財政部將於本週提出調查報告。

「雲端種樹趣e起集點樹」活動，由台北國稅局依「採購法」公開招標，標案金額490萬元。台北國稅局表示，重複中獎人員陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君等4人，經查證均非台北國稅局、財政部及所屬機關員工，也不是承辦廠商員工。國稅局官員指出，除清查4位重複中獎人員身分外，也調查4人取得發票情況，平均每日約2~5張，並無異常情況。

對於「雲端種樹趣e起集點樹」活動重複中獎率偏高問題，國稅局官員表示，目前正查核抽獎系統的「程式」是不是有漏洞，除了要求承辦廠商的工程師說明之外，也請相關專業人員查核，後續也將配合調查局調查，希望儘速釐清爭議。

「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動，4人重複中獎引發爭議。（圖擷自ptt）「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動，4人重複中獎引發爭議。（圖擷自ptt）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財