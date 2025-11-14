台灣經濟奇蹟背後的祕密 《經濟學人》多篇連發全說了

外媒指出，台灣因出口實力令人羨慕。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣因出口實力令人羨慕，成為全球晶片製造重鎮，但長期低估的貨幣卻造成高額經常帳順差與潛在金融風險。雖助力出口成長，但普通消費者卻未分享到成果，金融風險也在累積。《經濟學人》連發多篇，揭示台灣經濟奇蹟背後的隱憂，並指出，現在正是調整新台幣政策的關鍵時刻。

根據報導，台灣巨額的順差已經積累多年。數十年來，台灣中央銀行（CBC）刻意維持新台幣低估，以提升製造業出口的競爭力。依據經GDP調整的「巨無霸指數」，衡量貨幣偏離其合理價值的程度，新台幣對美元低估約55%，為全球最高。

這一驚人的經濟成就，也帶來令人擔憂的扭曲。排除轉口貿易港口與石油出口國，台灣本世紀的經常帳順差占GDP比例一直位居世界之冠。近期受人工智慧（AI）熱潮帶動，這種失衡更為突出。

問題在於，低估貨幣已成為昂貴且危險的歷史遺留。首先，它已不再帶來以往的效益。台灣已非工業化國家，人均GDP現已超過日本。

此外，台灣的外匯存底達6000億美元，足以應對中國封鎖或金融危機。而主要晶片及電腦製造商，負責3分之2的出口與近半名義GDP，即便面對新台幣升值也能承受。

以台積電為例，若新台幣升值20%，營運利潤率可能下降約8個百分點，但仍高於Alphabet或蘋果（Apple）。

然而，成本與扭曲持續累積，造成低估貨幣對消費者而言如同隱性稅，私人消費占GDP比重自1998年下降20個百分點；央行印鈔購買外匯造成資金過剩與低利率，使房價自1998年以來上漲4倍，也在金融系統種下風險；壽險業將近1兆美元家庭儲蓄投資美國公債，形成幣別錯配，波動可能引發金融危機。

那麼，這項政策為何持續至今？1是出口團體壓力，台灣晶片商能承受升值，但已有政策支撐大量薄利製造商，這些企業約占製造業就業七成，升值將嚴重打擊其生存。

2是央行權力特殊。印製新台幣購買外匯資產，為政府創造龐大利潤，占總稅收6%，遠高於已開發國家平均0.4%，使央行在政治上具有強大影響力，甚至能壓制批評。

然而，局勢日益危險。若美元進一步貶值，可能動搖已「太大而不能倒」的壽險業；美國貿易順差鷹派也可能利用關稅及安全槓桿迫使台灣升值。

因此，台灣必須調整過時經濟模式。央行應逐步放鬆對貨幣控制。過程將伴隨政治與金融風險：部分靠出口補貼生存的製造商需縮減或停產；過快升值可能衝擊壽險業。但這些風險可透過政策引導與時間緩衝管理。

台灣政府總債務僅占GDP 23%，有能力協助失業勞工再培訓。雖然保險業可能面臨損失，但若有時間準備，也能順利過渡。

央行的優勢在於：緩慢升值比快速貶值更可控，且可透過印鈔應對投機壓力。關鍵在於建立長期匯率路徑，如新加坡與中國近年所做的做法，如此一來，普通台灣民眾最終將能分享到出口奇蹟帶來的經濟成果。

相關報導：

全球最被低估貨幣在台灣！財富神話背後卻暗藏「福爾摩沙病」

