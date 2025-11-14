全球最被低估貨幣在台灣！財富神話背後卻暗藏「福爾摩沙病」

英國《經濟學人》指出，台灣如今是全球最富裕的經濟體之一。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣近年在全球科技供應鏈中風光無限，經濟實力亮眼。英國《經濟學人》指出，台灣如今是全球最富裕的經濟體之一，GDP（購買力調整後）甚至超越澳洲、德國與日本。然而，在亮眼數據背後，也隱藏著罕見的矛盾現象：全球最被低估的貨幣、巨額貿易順差、異常龐大的儲蓄，以及高漲房價，被稱為「台灣版荷蘭病」或「福爾摩沙病」（Formosan flu）。

全球搶買台灣晶片，出口在5年內暴增3倍，帶來史無前例的貿易順差。10月單月貨品貿易順差達226億美元，年化後相當於GDP的31%，創歷史新高。今年以來經常帳順差達GDP 16%，高於2010年代的 10%。通常出口激增會使貨幣升值，但台灣央行長期壓低新台幣，以維持出口競爭力，形成「台灣版荷蘭病」，或「福爾摩沙病」。

請繼續往下閱讀...

通常情況下，當1個國家的出口激增時，其貨幣會走強，因為外國人需要更多這種貨幣來購買他們購買的商品，但台灣卻反向走，貨幣長期被壓低。

新台幣被低估的現象明顯。《經濟學人》以「巨無霸指數」為例，台灣巨無霸比美國便宜 56%，換算後新台幣仍低估55%，是追蹤的53種貨幣中最嚴重。

彼得森國際經濟研究所的基本均衡匯率模型顯示，自2008年以來新台幣平均低估約24%。央行雖否認刻意壓低匯率，只強調「順勢調節」，但外匯存底從1998年的900億美元，攀升至6000億美元，占GDP 72%，長期單向增長。

台灣經濟的另1症狀是龐大的經常帳順差與儲蓄率。國民儲蓄率高達GDP的39%，高於已開發國家平均的22%，近似中國42%。

報導還指出，民眾消費占GDP比重自1998年以來，下降20個百分點至45%，意味央行以出口競爭力為代價，犧牲了民眾生活水準。低利率與高儲蓄也推升房價，台北市房價所得比達16，高於倫敦、紐約及首爾。

此外，金融體系潛藏風險。過去央行將外匯順差全數投資海外，但自2012年起增速放緩，壽險業成為資金出口主力。台灣壽險公司將民眾新台幣保單資金投入美元資產，但幣別錯配嚴重，若新台幣大幅升值，美元資產價值縮水，而保單責任依舊以台幣計價。經濟學家估算，未避險風險約2000億美元，約占台灣GDP 4分之1，形成「太大而不能倒」的隱憂。

台灣央行的政策源自國家安全考量：因中國外交孤立，台灣非IMF成員，若匯率危機或衝突爆發，外匯存底能提供緩衝。央行歷經1997至1998年亞洲金融風暴仍穩健度過，加上扶持出口帶來財富增長，成功經驗使政策難以更動。央行在政治上影響力巨大，出口商強烈反對新台幣升值，低技術製造業仰賴廉價匯率存活；高端晶片廠如台積電也受匯率升值影響，每升值1%，營運利潤率下降0.4個百分點。

然而，外部壓力仍存在。今年5月，美國貿易談判傳聞要求台灣升值新台幣，匯率兩日內飆升9%，顯示新台幣短期極易波動。

雖然近月新台幣逐步回落，但台美貿易協議尚未落實，與此同時，全球對台灣晶片需求仍強，貿易順差持續增加，進一步匯率壓力，也可能放大壽險業幣別錯配風險，引發國際關注。台灣央行長期壓低匯率策略，雖過去帶來繁榮，如今卻愈發難以為繼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法