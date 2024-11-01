逾180件獨立遊戲匯聚 第3屆G-EIGHT展月底創意啟動

今年G-EIGHT將在11月29日到12月1日舉行，台灣獨立遊戲參展陣容可期。（巨罷娛樂公司提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣獨立遊戲展覽「G-EIGHT」即將在月底登場，官方今（1日）宣布今年匯聚國內外作品逾180件，涵蓋多元類型與風格，呈現台灣遊戲圈蓬勃的創作能量，日方大廠集英社也跨海參展並獨家揭露4款未上市的全新作品。

主辦單位巨罷娛樂公司表示，今年G-EIGHT將在11月29日到12月1日舉行，預計展出逾百組台灣獨立遊戲開發團隊，匯聚多家本土知名廠商，充分展現台灣本土遊戲產業的創新與實力。

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國內遊戲如赤燭遊戲持續帶來今年大作《九日》、國內首家大量感應式LED地磚與體感遊戲的多人挑戰系統《閃動格子》將提供現場挑戰體驗；資訊工業策進會也輔導獨立遊戲並推出作品《CORING 鏡地獵殺》；遊戲橘子有閑購物平台前來設攤；星宿科技以療癒系經營遊戲《桃源深處有人家》首次參展。

海外作品也不少，巨罷娛樂指出，日本集英社遊戲首次參展將獨家揭示4款全新遊戲：《都市傳說解體中心》、《薛丁格的電話》、《UNYIELDER 不屈者》及《OPUS：心相吾山》；風靡玩家的縫合獸遊戲《幻獸帕魯》也將大型布置登場；日本獨立遊戲發行先驅PLAYISM也將帶來明年發售的《炎姬》、《幻刃奇美拉》等。

還有其他多國遊戲廠商，如台灣任天堂授權代理商的傑仕登將展示多款Switch平台獨立遊戲。全球知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital亦將帶來多款經典作品，包括號稱獨立遊戲美術天花板《Gris》團隊新作《Neva》，以及《進擊羔羊傳說：邪門同盟》等作。中國最大獨立遊戲展「WePlay EXPO」也將與會展現豐富的遊戲陣容。

其實，台灣成人遊戲默默打下遊戲圈江山，G-EIGHT「紳士專區」也規劃精選大集合，國際發行商「芒果派對」有逾20 款精選遊戲，並特別設置互動拍照區；特急修幹線、DLsite和 Playmeow玩喵等業者也聯手展示，台灣本土的冰角遊戲、侍達遊戲藝術及華義國際旗下BanaBana平台則帶來優秀作品。獨立開發的成人遊戲也有10多款，挑逗觀眾好奇心、滿足探索慾望。

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