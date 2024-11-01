中國電商Shein尋求上市 英財相顧問被爆引路會高官

中國希音公司標誌。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國電子商務平台「希音（Shein）」公司正積極尋求在英國上市之際，新任英國工黨政府財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）一名重要幕僚，被媒體揭露為希音遊說，並安排與英國財經高層官員會面。

《彭博》10月29日引述消息人士報導，與里夫斯密切共事的這名幕僚哈德森（Kamella Hudson），同時也是顧問公司FGS Global合夥人，在10月29日前那一週，就安排了至少兩場希音執行董事長唐偉（Donald Tang）與英國政府財金高官的閉門會面，討論希音在倫敦上市之事，其中一場是與財政部主管投資事務的次長古斯塔夫森（Poppy Gustafsson），另一場與財政部經濟事務次長兼倫敦金融城大臣希狄克（Tulip Siddiq）會面，哈德森代表其顧問公司客戶希音與會，也是唐偉在那場會議上唯一的顧問。

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哈德森在今年7月國會選舉前，在FGS許可下擔任里夫斯顧問，里夫斯當選並獲任財政大臣後，哈德森也在9月工黨年會上，被拍到陪同里夫斯接受媒體訪問。根據國會登錄的議員財務利益申報，FGS公司今年2月到5月向里夫斯免費提供價值1萬4213英鎊的「競選顧問服務」。

FGS公司回應，承認哈德森今年稍早免費為工黨服務，並指她長期以來是工黨活躍人士，也是工黨前僱員，但強調她從未是政府僱員，FGS也拒絕評論其客戶。哈德森尚未回應此事，希音和財政部在彭博發出這篇報導時拒絕評論。

希音若在倫敦上市，估計市值達500億英鎊，會是倫敦證券交易所10多年來規模最大的首次公開募股（IPO）。但希音遭指控使用與中國新疆強迫勞動有關連的棉花製品，希音否認該指控，稱對強迫勞動「零容忍」。

英國上議院議員艾爾頓男爵（Lord Alton）向《自由亞洲電台》表示，首相施凱爾曾表示要終結政府與受監管企業之間的旋轉門，呼籲政府了解此事是否存有利益衝突。人權組織「停止維吾爾種族滅絕 （Stop Uyghur Genocide）」創辦人馬赫穆特（Rahima Mahmut）對英國財相顧問協助希音接觸英國財政官員感到不安，表達反對希音上市，「若希音在倫敦證交所上市，將對英國人權承諾發出危險訊息」。

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