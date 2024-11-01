晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國電商Shein尋求上市 英財相顧問被爆引路會高官

2024/11/01 19:17

中國希音公司標誌。（路透檔案照）中國希音公司標誌。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國電子商務平台「希音（Shein）」公司正積極尋求在英國上市之際，新任英國工黨政府財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）一名重要幕僚，被媒體揭露為希音遊說，並安排與英國財經高層官員會面。

《彭博》10月29日引述消息人士報導，與里夫斯密切共事的這名幕僚哈德森（Kamella Hudson），同時也是顧問公司FGS Global合夥人，在10月29日前那一週，就安排了至少兩場希音執行董事長唐偉（Donald Tang）與英國政府財金高官的閉門會面，討論希音在倫敦上市之事，其中一場是與財政部主管投資事務的次長古斯塔夫森（Poppy Gustafsson），另一場與財政部經濟事務次長兼倫敦金融城大臣希狄克（Tulip Siddiq）會面，哈德森代表其顧問公司客戶希音與會，也是唐偉在那場會議上唯一的顧問。

哈德森在今年7月國會選舉前，在FGS許可下擔任里夫斯顧問，里夫斯當選並獲任財政大臣後，哈德森也在9月工黨年會上，被拍到陪同里夫斯接受媒體訪問。根據國會登錄的議員財務利益申報，FGS公司今年2月到5月向里夫斯免費提供價值1萬4213英鎊的「競選顧問服務」。

FGS公司回應，承認哈德森今年稍早免費為工黨服務，並指她長期以來是工黨活躍人士，也是工黨前僱員，但強調她從未是政府僱員，FGS也拒絕評論其客戶。哈德森尚未回應此事，希音和財政部在彭博發出這篇報導時拒絕評論。

希音若在倫敦上市，估計市值達500億英鎊，會是倫敦證券交易所10多年來規模最大的首次公開募股（IPO）。但希音遭指控使用與中國新疆強迫勞動有關連的棉花製品，希音否認該指控，稱對強迫勞動「零容忍」。

英國上議院議員艾爾頓男爵（Lord Alton）向《自由亞洲電台》表示，首相施凱爾曾表示要終結政府與受監管企業之間的旋轉門，呼籲政府了解此事是否存有利益衝突。人權組織「停止維吾爾種族滅絕 （Stop Uyghur Genocide）」創辦人馬赫穆特（Rahima Mahmut）對英國財相顧問協助希音接觸英國財政官員感到不安，表達反對希音上市，「若希音在倫敦證交所上市，將對英國人權承諾發出危險訊息」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財