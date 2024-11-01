雲端發票重複中獎爭議 卓榮泰：1週內完整說明

行政院長卓榮泰（左）、財政部長莊翠雲（右）答詢雲端發票抽獎爭議。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，被眼尖網友發現有4人重複中獎，機率太低，引起舞弊質疑。行政院長卓榮泰今天說，這件事查出的結果無論如何，都會要求行政院、財政部一定要徹底檢討防範，無論查出的結果是如何，要徹底的檢討。

國民黨立委洪孟楷下午質詢時，關切雲端發票抽獎活動爭議，到底是什麼原因？卓榮泰答詢，已經有初步掌握，要求一個星期之內要提出完整說明及報告。

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洪孟楷質疑，為何已經一星期，還沒辦法給人民答案？財政部長莊翠雲說，已經偕同法務部調查局一起進來調查，會針對整件事去做釐清，目前知道重複獲獎不是國稅局或財政部所屬，也不是承包廠商，這是可以確定的，至於還有沒有其他問題，已經再進一步釐清，一週內就會有報告出來，絕沒有拖時間。

洪孟楷指出，多拖一天人民對政府部門的不信任就會增加，財政、國稅等這麼嚴謹的單位，人民少繳一塊錢都錙銖必較，都可以讓國人看到重複中獎這樣不可能的機率，這種事連發生都不該發生。

卓榮泰嚴肅地說，這件事查出的結果無論如何，都會要求行政院、財政部一定要徹底檢討防範，無論查出的結果是如何，要徹底的檢討。

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