晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台北金融科技展 台新金AI實力秀五大主題亮點

2024/11/01 16:26

台新金參加「2024台北金融科技展」秀出AI實力五大主題。圖左二為台新銀副董尚瑞強，圖右二為台新銀數金處資深副總黃天麟。（記者王孟倫攝）台新金參加「2024台北金融科技展」秀出AI實力五大主題。圖左二為台新銀副董尚瑞強，圖右二為台新銀數金處資深副總黃天麟。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「2024 FinTech Taipei 台北金融科技展」於11月1~2日於台北世貿一館登場。台新金控在這次展出大秀實力，以「TAISHIN AI賦能，是您的智慧好夥伴」為主軸，打造五大主題亮點，包括：「用心跳寫歌」、「台新腦」、「智慧金融」、「智能永續」以及「資訊生產力」等，展示AI已是台新金控升級服務及產品的最新助力。

主辦單位本次「台北金融科技展」，參與的銀行及電支機構共有15家，包括土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、兆豐銀行、元大銀行、台新銀行、中國信託、一卡通、愛金卡、 街口支付、歐付寶、簡單付等。

15家業者聯合打造「創新共享．普惠共榮」展區，包含「TWQR數位支付」、「數位券平台」、「數位身分識別」等三大主題區，讓民眾現場沉浸式體驗。

其中，參展的台新金表示，持續運用AI工具全方位賦能，並建立AI治理規範與控管措施，積極建立可信賴、負責任的AI系統。

為將AI實力具體而生活化的呈現，台新金控將展示區分為五大主題亮點，亮點1：「用心跳寫歌」只要感應使用者的心跳，即可生成貼近「心聲」的一段歌曲，有助於民眾理解生成式AI如何融入生活層面。

亮點2是台新金自主建置的大型語言模型「台新腦」更首度運用在智能客服領域，以擬真化、口語化的方式，將金融知識化繁為簡，拉近與客戶的距離。不僅如此，民眾現場拍照交由「台新腦」影片生成模型，便可自動生成專屬的20秒Q版人形影片。

亮點3是透過「智慧金融」呈現出台新金子公司-台新銀行、台新人壽與台新證券結合AI的各項服務成果。台新人壽運用AI機器人，協助客戶透過對話即可填寫表單，體現出AI是如何融入日常金融服務中。

亮點4以「智能永續」為主軸，設置由台新銀行與知名風險評估暨解決方案機構（Moody's）共同合作導入數位技術蒐集資料，透過「智慧型徵信報告服務模組」可簡化流程、提升效率，掌握客戶各項訊息及變化，以監控授信品質與風險管控，逐步落實至金融服務中，台新「AI智慧通」，便將AI導入企業網路銀行的智能客服中。

亮點5是「資訊生產力」區，台新銀行運用AI偵測及大數據分析建立防詐機制，「戰神模型」正是防詐核心，協助實體分行及數位通路建立防詐網路，一同守護客戶的資產；「程式撰寫助手」則可加快程式編寫速度，減少重複性工作進而提高生產力，還有「辦公室軟體協作工具」一起協助員工減輕負擔、提高工作效率。

台新金控表示，運用大數據分析發現，逾6成的台新銀行客戶曾使用QR Code無卡提款，為滿足客戶需求，台新銀行攜手財金公司推出「跨行QR Code」無卡提款服務，將服務自台新銀行帳戶擴大至他行客戶也可使用，民眾於財金公司展區即可體驗「台新ATM QR Code無卡提款」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財