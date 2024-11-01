台北金融科技展 台新金AI實力秀五大主題亮點

台新金參加「2024台北金融科技展」秀出AI實力五大主題。圖左二為台新銀副董尚瑞強，圖右二為台新銀數金處資深副總黃天麟。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「2024 FinTech Taipei 台北金融科技展」於11月1~2日於台北世貿一館登場。台新金控在這次展出大秀實力，以「TAISHIN AI賦能，是您的智慧好夥伴」為主軸，打造五大主題亮點，包括：「用心跳寫歌」、「台新腦」、「智慧金融」、「智能永續」以及「資訊生產力」等，展示AI已是台新金控升級服務及產品的最新助力。

主辦單位本次「台北金融科技展」，參與的銀行及電支機構共有15家，包括土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、兆豐銀行、元大銀行、台新銀行、中國信託、一卡通、愛金卡、 街口支付、歐付寶、簡單付等。

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15家業者聯合打造「創新共享．普惠共榮」展區，包含「TWQR數位支付」、「數位券平台」、「數位身分識別」等三大主題區，讓民眾現場沉浸式體驗。

其中，參展的台新金表示，持續運用AI工具全方位賦能，並建立AI治理規範與控管措施，積極建立可信賴、負責任的AI系統。

為將AI實力具體而生活化的呈現，台新金控將展示區分為五大主題亮點，亮點1：「用心跳寫歌」只要感應使用者的心跳，即可生成貼近「心聲」的一段歌曲，有助於民眾理解生成式AI如何融入生活層面。

亮點2是台新金自主建置的大型語言模型「台新腦」更首度運用在智能客服領域，以擬真化、口語化的方式，將金融知識化繁為簡，拉近與客戶的距離。不僅如此，民眾現場拍照交由「台新腦」影片生成模型，便可自動生成專屬的20秒Q版人形影片。

亮點3是透過「智慧金融」呈現出台新金子公司-台新銀行、台新人壽與台新證券結合AI的各項服務成果。台新人壽運用AI機器人，協助客戶透過對話即可填寫表單，體現出AI是如何融入日常金融服務中。

亮點4以「智能永續」為主軸，設置由台新銀行與知名風險評估暨解決方案機構（Moody's）共同合作導入數位技術蒐集資料，透過「智慧型徵信報告服務模組」可簡化流程、提升效率，掌握客戶各項訊息及變化，以監控授信品質與風險管控，逐步落實至金融服務中，台新「AI智慧通」，便將AI導入企業網路銀行的智能客服中。

亮點5是「資訊生產力」區，台新銀行運用AI偵測及大數據分析建立防詐機制，「戰神模型」正是防詐核心，協助實體分行及數位通路建立防詐網路，一同守護客戶的資產；「程式撰寫助手」則可加快程式編寫速度，減少重複性工作進而提高生產力，還有「辦公室軟體協作工具」一起協助員工減輕負擔、提高工作效率。

台新金控表示，運用大數據分析發現，逾6成的台新銀行客戶曾使用QR Code無卡提款，為滿足客戶需求，台新銀行攜手財金公司推出「跨行QR Code」無卡提款服務，將服務自台新銀行帳戶擴大至他行客戶也可使用，民眾於財金公司展區即可體驗「台新ATM QR Code無卡提款」。

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