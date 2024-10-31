半導體發展拉警報！韓國產量14個月來首度下滑

南韓半導體產量1年多來首次下滑，這是全世界發展人工智慧掀起的榮景周期可能開始降溫的跡象之一。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓被譽為晶片大國，不過根據官方統計，半導體產量1年多來首次下滑，這是全世界發展人工智慧（AI）掀起的榮景周期可能開始降溫的跡象之一。

《彭博》報導，根據南韓政府統計局31日公布的數據，南韓全國9月半導體生產年比下滑3%，迥異於8月時勁增11%的局面，9月的半導體出貨成長率也放緩至0.7%，低於8月的17%增幅。

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另外，庫存水準顯示，庫存持續迅速消耗，在9月年比下滑41.5%。這些數據凸顯出，產業可能逐步降溫，對記憶體晶片需求已經見頂並下滑。

一些經濟學家預期，如果明年經濟動能放緩速度比預期快，寬鬆周期將加速。（示意圖，法新社）

三星電子同日公布財報顯示，半導體部門獲利低於市場預期，上季營業利益僅3.86兆韓元（約新台幣830.6億元），遠低於分析師預估的6.7兆韓元（約新台幣1442億元）。

半導體是南韓出口與經濟成長最大驅動力。南韓央行密切觀察半導體產業情勢，本月稍早啟動降息、政策轉向寬鬆。一些經濟學家預期，如果明年經濟動能放緩速度比預期快，寬鬆周期將加速。

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