習近平怕丟失談判武器？傳北京警告外國企業「勿囤稀土」

2025/08/15 20:38

《金融時報》報導，北京正在警告買家，如果囤積稀土及其衍生產品，恐面臨更嚴格的供應限制。（示意圖，法新社）《金融時報》報導，北京正在警告買家，如果囤積稀土及其衍生產品，恐面臨更嚴格的供應限制。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年4月美中關稅戰火熱之際，中國國家主席習近平利用稀土作為武器，切斷稀土出口，讓全球的生產商與政界人士緊張。最新消息指出，中國正警告外國公司不要囤積稀土及其產品，否則下場可能是面臨更嚴重的短缺。

英國《金融時報》報導，2位知情的人士透露，北京正在警告買家，如果囤積稀土及其衍生產品（如電動機使用的磁鐵），可能面臨更嚴格的供應限制，其中1人表示「北京當局刻意限制批准出口量，以防止外國企業囤貨，因為這將成為未來的籌碼」。

知情人士表示，北京防止外國企業囤積稀土，表明其決心在這一領域保有最大籌碼，因為囤積稀土可以讓企業更靈活應對短缺和價格波動。

中國主導全球稀土生產，約加工全球供應量的90%。在與美國的貿易戰中，中國已經將這一關鍵產業的控制作為武器。雖然本周華府和北京同意關稅戰休兵再延長90天，但中國的稀土管控仍是談判的重要議題。

報導指出，儘管在歐美官員及企業抱怨管制導致短缺後，中國已部分恢復稀土出口，然而貿易數據和調查顯示，北京仍嚴格管理出口。根據美中商會7月調查，受訪會員中有一半表示，大多數稀土申請不是處於待審狀態，就是被駁回。

