最有毅力的勞工！2萬人勞退自提20年不間斷 退休金已翻倍

2025/08/16 07:00

勞工退休金條例（勞退新制）自94年7月1日施行，至今年6月底已達20年（勞動部提供）勞工退休金條例（勞退新制）自94年7月1日施行，至今年6月底已達20年（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞工退休金條例（勞退新制）自94年7月1日施行，至今年6月底已達20年，根據勞動部統計，至6月底在每月工資6％的範圍內，個人自願另行提繳退休金的人數，僅有129萬人，佔整體勞退新制參與者的16.85%，其中有2萬多名勞工，自勞退新制開辦以來，就開始每月自行提撥自己的退休金，至今已提撥長達20年未曾停歇，堪稱是「最有毅力」的一群勞工。

勞退新制中的「勞工退休金個人專戶」，是由雇主每月提撥不低於工資6％勞工退休金，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶，退休金累積帶著走，不會因勞工轉換工作或事業單位關廠、歇業而受影響，專戶所有權屬於勞工。勞工也可在每月工資6％的範圍內，個人自願另行提繳退休金，勞工個人自願提繳部分，得自當年度個人綜合所得總額中全數扣除，達到實質節稅的效果。

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛指出，勞工自願提繳的退休金，除了可節稅，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時更享有最低收益保證，根據統計，過去20年勞退新制的平均年化報酬率達6%，不但有「錢滾錢」的複利效果，且必須在勞工年滿60歲才得請領退休金，也就是確保這筆錢到退休時「保證有」，不會因自己的一時衝動而花光，讓老年退休經濟生活多一層保障。

雖然自願提繳有「保本、保息、保證有」的3重好處，但根據勞動部統計，勞退新制實施20年來，「自願提繳退休金」的人數雖逐年成長，但至今仍未達2成，僅有129萬人，佔整體勞退新制參與者的16.85%。其中更有2萬餘人，自勞退新制開辦以來，就持續自提至今未曾停止已長達20年。

黃維琛為這2萬勞工試算，若僅以每年的最低工資（以前的基本工資）、20年平均年化報酬率6%計算，至今「勞工退休金個人專戶」金額為57萬，但這2萬人因為持續參與6%自提，帳戶金額翻倍達114萬；且若再經過20年，長達40年的提撥與投資，專戶中的金額達580餘萬元，但沒有自提卻只有290餘萬。

