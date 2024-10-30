金控對美國曝險部位下降 彭金隆：持續海外風險監控

立委李彥秀（左）表示，我國金控集團對美國曝險部位雙雙創下新高，要求金管會有所準備；金管會主委彭金隆（右）強調，都在密切監控中。（圖為截至立法院直播頻道）

〔記者王孟倫／台北報導〕國民黨立委李彥秀今天質詢金管會主委彭金隆，美國總統大選充滿不確定性，但我國金控集團對美國曝險部位雙雙創下新高，金管會有什麼準備或因應措施嗎？彭金隆回應，金控海外投資或授信，一直都在金管會的監控及掌握當中。此外，根據銀行局最新統計，我金控今年第三季對美曝險為9.67兆元，反而較第二季減少。

李彥秀指出，美國大選即將在11月5日舉行，結果會對我國金融市場的衝擊與影響為何？尤其，剩下不到幾天就要投票了，不論紐約時報或其他民調機構，雙方支持度差不多是在47比47左右，「我想，美國大選的不平靜，衝擊變數一定會有」。

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她表示，根據金管會統計，截至今年第二季底，我國金控集團對美國曝險規模為9兆8,373億元，占海外曝險比重35.1％，雙雙創史上最高紀錄；接下來，金管會很快就會公布第三季數字，主委這邊是否有掌握到，金控對美國的曝險狀況，是否會突破十兆元大關？

彭金隆回應，金控曝險的數字有很多影響因素，例如匯率變化也會造成起伏；至今年第三季為止，我國金控集團整體海外曝險金額為27.83兆元，較第二季的28.02兆元低，至於對美國曝險部位是差不多，但確實占比是最高。

根據銀行局官員會後提供資料，今年第二季我對美曝險金額為9.84兆元，而第三季微減0.17兆元至9.67兆，並沒有如外界之前臆測或預期，對美曝險可能繼續創新高或是突破10兆元大關；至於占比部分，也從第二季的35.1％，微跌降至第三季的34.8％。

銀行局官員表示，我國金控對美曝險雖然沒有提高，但是海外最的曝險國家。

彭金隆說，台灣對美國曝險的部分，很多是屬於壽險業的投資；但李彥秀認為，就是因為是投資部位，所以容易受到市場波動影響，我們更需要小心；尤其，前總統川普有可能回來，美國建制派也都在準備，難道你們沒有備妥因應措施嗎?彭金隆強調，有關金控業海外投資曝險部位，我們一直在密切監控，並做好相關因應與準備。

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