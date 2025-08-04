台計畫採購600萬噸天然氣 阿拉斯加拚2030年供氣

阿拉斯加州長鄧利維表示，台灣計劃向阿拉斯加州採購的600萬噸天然氣將是史上最大訂單。（中央社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣與美國關稅談判持續進行中，加強能源採購成為平衡雙邊貿易的關鍵之一，阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）近日受訪時也談到相關議題稱，台灣計劃向阿拉斯加州採購的600萬噸天然氣將是史上最大訂單，預計2030年開始出口。

美國總統川普（Donald Trump）上任後大力推動釋放能源潛力政策，阿拉斯加州北坡地區大量閒置的天然氣田成為焦點，在對等關稅議題加乘下，參與阿拉斯加規模440億美元（約新台幣1.3兆元）的天然氣管線計劃，成為亞洲各國爭取關稅讓步的切入點。

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中油在今年3月簽署買賣暨投資意向書（LOI），總統府秘書長潘孟安隨後在6月飛往阿拉斯加，出席能源會議。今年7月底接受訪問時，阿拉斯加州長鄧利維向媒體說明天然氣管線計劃進度，並談到台灣購買天然氣的情況，呼籲南韓跟進。

鄧利維表示，阿拉斯加正與台灣推進一個絕對穩固的採購協議，數量為600萬噸天然氣。泰國方面也正迅速推進，我們希望很快就能達成一份意向書，數量是200萬噸天然氣。

鄧利維補充，阿拉斯加的天然氣管線計劃目前規劃供應2000萬噸天然氣，而其中來自台灣的600萬噸採購量，是液化天然氣銷售與採購史上最大的一筆。

根據統計，去年台灣液化天然氣進口總量為2100萬公噸，其中38％來自澳洲，其次為卡達的25％，美國則佔10％。

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