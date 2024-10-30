信用卡巨頭Visa營收優於預期 卻突爆將裁員1400人

國際信用卡巨頭Visa公佈Q4與全年財報，營收優於預期。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信用卡巨頭Visa公佈第4季與全年財報，營收優於預期，不過現在Visa傳出計劃在今年年底前裁員約1400人，其中包括正式員工與契約勞工，這項裁員計畫是Visa精簡國際業務的一部分。

根據《華爾街日報》報道指出，Visa於美國時間29日盤後公佈第4季暨全年財報，營收表現優於市場預期。同時也宣布，這次裁員預計將削減約1000個技術相關崗位，其餘大部分裁員則集中在商家銷售與全球數位夥伴相關職位。其中，全球數位夥伴團隊負責管理Visa與金融科技公司，以及亞馬遜（Amazon）等科技企業的合作關係。

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Visa傳出計劃在今年年底前裁員約1400人，其中包括正式員工與契約工。（資料照，路透）

目前Visa在全球擁有超過3萬名員工，此次裁員名單中有一部分是工程團隊的契約工人，但尚不清楚確切有多少受影響者並非正式員工。

據悉，部分裁員行動已於上週展開。對此，Visa發言人表示，公司為更好地服務客戶並支持業務成長，不斷進行組織發展與調整，而這可能導致部分職務遭到裁撤。

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