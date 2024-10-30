輝達要100億度綠電 郭智輝允諾可辦到：2026台灣有550億度

經濟部長郭智輝表示，預期台灣2026年綠電將達到550億度，可滿足包括輝達在內的研發中心、數據中心的綠電需求。（記者廖振輝攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕輝達（NVIDIA）投資落地台灣的條件開出100億度綠電，經濟部長郭智輝昨在立法院上允諾可以做到，他今天進一步說明，目前台灣綠電發電量約200億度，預估2026年將達到550億度，可滿足輝達在內的研發中心、數據中心的綠電需求。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會，會前受訪表示，輝達並不是今天就要100億度綠電，2026年台灣綠電發電量可達到550億度，目前約有200億度，絕對是夠，其他需要綠電的研發中心、數據中心也可支應，綠電主要來自風電和部分太陽光電，其中風電約為2.5GW。

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學者關切綠電問題不是台積電買走市場上大量綠電，而是台電端沒有妥善分配，壓迫到中小企業，郭智輝表示，「沒有這回事」，學者研究與手上資料有關，可能不完整，對於學者研究予以尊重。

郭智輝補充，台積電現在差不多購買的綠電佔整體約50％，畢竟公司購買綠電不是依據綠電供給的線性關係，所以綠電供給量一直都在增加，但需求成長沒那麼快，預期2026年達標後，相信2027年至2029年都不會有太大問題。

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