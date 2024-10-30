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嫌歐盟買太少美國產品 川普：若當選將令歐盟付出巨大代價

2024/10/30 12:31

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）放話當選後將令歐洲付出「巨大代價」。（法新社）美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）放話當選後將令歐洲付出「巨大代價」。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）週二（29日）表示，若其當選美國總統，歐盟將必須為他們沒有購買足夠多的美國出口產品而「付出巨大代價」。

《路透》報導，川普在賓夕法尼亞州的造勢集會上批評歐盟不想要美國的汽車、不買美國的農產品，卻在美國賣出數以百萬計的汽車，承諾若他贏得11月5日總統大選，他將讓歐盟為他們沒有購買足夠多的美國出口產品，付出高昂的代價。

報導指出，川普早前提出實施「全面關稅政策（all tariff policy）」的想法，考慮對盟友和競爭對手的進口產品徵收高額關稅，引發外界擔憂此舉將損害美國經濟、危及就業並加劇通膨。

有經濟學家警告，若川普實施全面關稅政策，將打擊全世界的供應鏈，並可能引發報復並提高成本。

同日，競爭對手、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在華盛頓造勢集會上，批評川普為人反覆無常，執迷於復仇，怨氣沖天，並追求不受制約的權力，要選民小心並做出正確選擇。

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