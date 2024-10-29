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國際油價重挫、數千萬美元原油看漲期權秒變「一文不值」

2024/10/29 14:30

美原油期貨價格週一下跌超過6%，數千萬美元原油看漲期權到期無履約價值。（法新社）美原油期貨價格週一下跌超過6%，數千萬美元原油看漲期權到期無履約價值。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國原油期貨價格週一下跌超過6%，創下2年多來最大單日跌幅。報導指出，國際油價重挫，數千萬美元原油看漲期權秒變「一文不值」。TP ICAP Group Plc能源專家史考特（Scott Shelton）表示，中東仍是一個火藥桶，但從長遠來看，交易石油的緊迫性可能已經結束。

據報導，本月稍早時，伊朗襲擊以色列，引發以色列揚言將進行報復，推升中東地區的石油流動，也推動了投資者持有布蘭特原油期權總數創下歷史新高。但隨著以色列避免襲擊伊朗的原油或者核設施，中東緊張局勢降溫，引發油價下跌。

本週一到期的原油看漲期權合約，有3200萬桶、約90美元至100美元看漲期權，僅剩不到10%有履約價值。而上週五交易員們所搶購12月布倫特原油看漲期權，其中一合約價為75美元、近2200萬桶、約3500萬美元的期權價值，以及看漲期權合約價80美元、近5300萬桶、約2200萬美元的期權價值，這2個合約也在本週一到期後，沒有履約價值。

並非所有針對原油價格飆升的對沖期貨合約都已到期。明年前6個月布蘭特原油100美元未交割看漲期權約爲13萬份，比上月底增加了約70%。

紐約商品交易所12月交割的西德州原油（WTI）期貨價格下跌4.48美元、跌幅為6.13%，創2022年7月12日以來最大單日跌幅，收於每桶67.38美元。

歐洲洲際交易所12月交割的布蘭特原油期貨價格下跌6.09%，收於每桶71.42美元。

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