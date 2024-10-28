聯華神通集團50週年慶前獲李國鼎獎 苗豐強吐心聲：深以為傲

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第二屆李國鼎獎獲獎人、聯華神通集團創辦人苗豐強今天表示，自己很幸運地從最早期就能參與台灣資通訊產業發展，並堅持至今。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕第二屆李國鼎獎獲獎人、聯華神通集團創辦人苗豐強今天表示，自己很幸運地從最早期就能參與台灣資通訊產業發展，並堅持至今，透過垂直與水平整合，推動建立在地化的生態系，對社會做出貢獻，「後天就是神通50週年，這個獎項彷彿再次收到國鼎先生的鼓勵，對我彌足珍貴，深以為傲」。

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苗豐強回憶，當時於1976年回國參加十大建設項目之中的石化工業，也積極投入資訊產業，藉由神通電腦引進英特爾微處理機、迷你電腦，研發世界首部中文商用終端機、中文簡捷輸入法，奠定國內開發軟硬體基礎，「這段從電腦商業到電腦產業的艱難過程，國鼎先生給我啟發、鼓勵也給我很多協助」。

苗豐強說，過去甚至於許多國外公司談合資（JV）時，都與神通一起去拜訪過李國鼎，「國外投資者佩服台灣在資訊產業國際化的企圖心與高瞻遠矚的規劃，許多合資案都成功了」，「國鼎先生真正了解國家問題，有願景策略地走正確方向」。

苗豐強認為，「沒有他（李國鼎），今天（台灣）資訊產業會落後很多年」，這次獲獎不僅是一項榮耀，也能再次緬懷與李國鼎之間的相處點滴，「過往一起工作的畫面和酸甜苦辣的故事歷歷在目，國鼎先生如同恩師，對我影響很大」。

聯華神通集團多元化發展，目前各上市子公司業務範疇涵蓋電腦與消費電子、資訊通路與系統整合、軟體研發、石油化學與工業氣體、運輸物流、食品產業等多個領域。主要業務結構包括民生產業、系統整合與行動服務、電子化學產業、資訊產業和行銷通路。

該集團31日將舉辦50週年慶，管理層強調，在充滿機遇與挑戰的新時代，企業正迎來前所未有的發展良機。全球經濟格局重塑、科技創新日新月異、永續發展理念深入人心，為各領域帶來了巨大轉型契機。聯華神通50年來，始終站在產業創新前線，以高品質的產品與服務，協助各領域客戶強化產品品質、建立獨特企業價值。

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