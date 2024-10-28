黃金大怒神來了！金價週一暴跌逾20美元（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗淡化上週六以色列襲擊，週一油價、金價大跳水，現貨黃金一度大跌22.89美元，觸及2724.8美元，專家表示，一旦跌破2700美元關卡，將進一步下探月線2675美元。

外媒報導，以色列週末對伊朗的報復性打擊繞過了德黑蘭的石油和核設施，沒有中斷能源供應，由於上週末以色列的襲擊規模較小，令一些市場人士猜測緊張局勢可能不會明顯升級，商品市場出現大跳水。

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週一布蘭特和西德州原油每桶下跌逾3美元，重挫逾4%，創10月來最低水準。

金價也聞訊跳水，現貨黃金週一開盤跳空下跌11.59美元，以每盎司2736.1美元開出，在市場拋售下，金價開低走低，觸及2724.8美元，不過，截至台北時間9點52分，報2730.74美元，跌16.95美元。

FXStreet分析師Eren Sengezer指出，金價首個支撐可能在2700美元，若跌破這一支撐，金價可能進一步測月線2675美元和2635美元。

以色列戰機和導彈上週六的襲擊目標是伊朗的防空基地和軍事基礎設施，這次襲擊的規模較小，一些專家認為，緊張局勢可能不會明顯升級。

據英國《金融時報》上週六報道，伊朗軍方已經發出信號，表明伊朗不會立即對以色列採取報復行動。

報道指出，伊朗試圖淡化以方襲擊的影響。伊朗武裝部隊總參謀部上週六晚些時候稱，伊朗保留適時作出回應的合法權利。相關聲明沒有宣稱要採取報復行動，而是稱伊方的重點是支持在加沙和黎巴嫩實現停火。

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