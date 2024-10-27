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老闆看過來！冰島週休3日大成功 經濟表現贏歐洲多國

2024/10/27 16:46

冰島自全國實施縮短工作週且工資不變的政策後，經濟表現超越大多數歐洲國家。（資料照，法新社）冰島自全國實施縮短工作週且工資不變的政策後，經濟表現超越大多數歐洲國家。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少國家陸續試行週休3日，而冰島是最早大規模實驗週休3日的國家之一，而近期最新研究顯示，自全國實施縮短工作週且工資不變的政策後，冰島經濟表現超越大多數歐洲國家。

《CNN》報導，自治研究所與冰島永續發展與民主協會發表最新研究報告，研究人員指出，冰島在2020年至2022年間，已有51%的上班族縮短了工作時間，包括週休3日或其他方式。而有78%的上班族對目前工時感到滿意，女性勞動力比例較高的工作場所，對於新工時的滿意度更高。

97%的上班族認為，縮短工作時間可以更輕鬆地平衡工作與私人生活，42%的上班族認為這減少了他們私人生活的壓力。

研究結果顯示，縮短工時不僅沒影響生產力，反而在部分工作場所提升效率，並顯著改善員工的生活品質，減少壓力與倦怠感，增強工作與生活的平衡。試驗成功後，冰島工會進一步透過談判，減少了全國數萬名勞工的工作時間，為縮短工時的推廣鋪了道路。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的《世界經濟展望》，冰島在2023年實現了5%的經濟成長率，僅次於馬爾他，成為歐洲富裕國家中增長最快的經濟體之一。這一數據遠超該國在2006年至2015年間近2%的平均成長率，顯示出經濟的「活力」。

不僅上班族普遍感到滿意，冰島的經濟表現也絲毫沒有發生負面影響，經濟成長率優於過去，根據IMF數據，冰島2023年的失業率為3.4%，是歐洲失業率最低的國家之一，種種跡象都顯示透過週休3日等方式縮短工時是成功的範例。

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