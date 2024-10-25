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智邦市值破100億美元 首家網通股入列台股市值前30大

2024/10/25 19:00

智邦市值破100億美元，入列台股市值前30大。（記者王憶紅攝）智邦市值破100億美元，入列台股市值前30大。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股王智邦（2345）昨日開高走高，終場以上漲26元的596元作收，漲幅4.56%，不僅收最高，也創下上市以來新高。值得注意的是，智邦股價創新高下，推升市值突破100億美元，達台幣3341.05億元，排名台股市值第29名，是首家進入市值前30大的網通股。

三大法人昨日同步買超智邦，其中外資買超1113張，轉賣為買，投信法人買超295張，連14買，總計三大法人買超1453張，推升三大法人持有智邦比重達72.36%。

智邦9月合併營收首度破百億元大關，達100.47億元，月增6.69%，年增33.69%，續創歷史新高，第3季營收282億元，季增15.5%，創單季歷史新高，累計1- 9月合併營收714.52億元，年增14.82%，創歷年同期新高。

市場法人指出，受惠AI需求帶動高階資料中心交換器需求，在AI加速器、400G等出貨持續增溫，推升智邦營收破百億元。

智邦日前董事會通過投入金額為12.8億元，在竹北AI科技園區增購生產設備，以因應客戶對於AI加速器及800G高階交換器需求。

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