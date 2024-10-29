LTN經濟通》美國「金甲蟲千禧世代」搶光Costco金條

現貨黃金今年前3季漲幅已經達到30%，有望刷新年度漲幅紀錄。（彭博）

美國年輕人 加入搶金行列

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金今年價格屢創新高，現貨黃金今年前3季漲幅已經達到30%，不只跑贏標普500指數和納斯達克指數，更有望刷新2007年的30.86%年度漲幅紀錄，而自2022年11月開啟本輪漲勢以來，現貨黃金價格截至2024年10月下旬，已上漲超過66%，這波漲勢令許多投資人趨之若鶩，就連美國人也加入了這波「搶金」行列，而且比起老一輩，年輕人更願意投資黃金，千禧世代（1981 年至 1996 年出生的人）成為黃金購買的主力，《華爾街日報》更形容這群淘金者為「金甲蟲千禧世代」（Millennial gold bugs），令人不禁好奇，為何他們要瘋搶黃金？

美式賣場好市多（Costco）自2023年秋季以來，就在北美線上購物官網開始販售1盎司金條，每名會員限購2條，隨即掀起搶購潮，儘管好市多持續補貨，也無法抵擋消費者的熱情，到了2024年黃金大漲，這狀況更加誇張，根據《彭博》10月7日的報導，在對美國46個州、101家好市多分店的電話調查後發現，約77%的庫存金條在10月第一週就銷售一空，而這些分店都在最近幾週補上黃金產品庫存。

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黃金已經成為好市多的「搖錢樹」，時任好市多財務長的加蘭蒂（Richard Galanti）在2023年底透露，在黃金開賣的首個季度（截至2023年11月26日），好市多就賣出了1億美元的1盎司金條；而富國銀行（Wells Fargo）股票分析師凱利（Edward Kelly）在2024年4月給客戶的報告中推估，好市多的黃金銷售營收，每個月可能已經達到1至2億美元。

黃金已經成為好市多的「搖錢樹」。（美聯社）

千禧世代不信任金融市場 投向實體黃金

《華爾街日報》今年4月報導指出，目前在美國瘋搶黃金的群體，主要是千禧世代，他們對黃金的益處以及便利性，抱持著更樂觀的看法，根據金融服務機構道富（State Street）的研究顯示，在千禧世代的資產配置裡，有17%是實體黃金、黃金ETF等黃金相關資產，而50、60歲的X世代和嬰兒潮世代，這一數字只有10% 。

一些千禧世代的投資人表示，他們不相信金融體系，尤其2023年，美國地方性銀行出現倒閉潮。為了尋找安全保值手段，有些人跑去好市多購買黃金。

報導訪問了33歲的博勒加德（Craig Beauregard）與29歲的愛德華茲（Julia Edwards）是對即將舉行婚禮的新人，2人表示，通貨膨脹使他們對美元的信任減少，因此增加了實體商品如黃金、白銀的投資，包含股票、加密貨幣在內，藉此實現投資組合多元化。同樣是千禧世代的羅塞利 （Joe Roselli），在註冊了好市多會員後買了黃金，他向《華爾街日報》解釋 ：「我想要一些我能實際掌握的東西」、「我正在防範惡性通貨膨脹的情況」。

目前在美國瘋搶黃金的群體，主要是千禧世代，他們對黃金的益處以及便利性，抱持著更樂觀的看法。（彭博）

好市多不回收黃金 轉售至少須5%損失

黃金通常是一種買入並持有的投資，用在經濟狀況起伏時期，如通膨居高不下的時候，來保存資產價值，儘管好市多讓消費者購買黃金，變得和去市場買菜一樣簡單，但不少投資人看到黃金大漲，想把黃金賣掉變現，卻發現這並不是件容易的事情，實際上要比出售股票、債券或加密貨幣，花上更多時間和額外支出。

《華爾街日報》指出，黃金是好市多不允許退貨的少數商品之一，好市多更不會從消費者手中把黃金買回，因此要把黃金變現的唯一方法，就是找到其他願意收購的買家，但許多消費者在出售的同時卻發現，黃金既不好賣，要迅速回本也不容易。

紐約市的線上零售商、精煉商和一般商店告訴《華爾街日報》，他們的黃金收購價格，通常會比好市多售價要低1%至5%。沒有任何店家的報價等於或高於現貨黃金市場價格。紐約評估師梅森（Lark Mason）直言，黃金買賣之間存在著「摩擦成本」。

首先，美國國稅局（IRS）通常將黃金視為收藏品，這意味著出售時的資本利得稅可能高達28%。財富諮詢公司Facet投資長格拉夫 （Tom Graff）補充說，投資人入手黃金，其價值將立即下跌5%左右，包含買家支付的溢價，以及轉售所需的費用，他建議投資人持有黃金的時間需要足夠長久，才可承擔成本。

貴金屬交易商Bullion Directory指出，美國有1700多家金條交易商，不包括珠寶商、精煉廠和其他收購黃金的非專業商店。交易商將根據現貨價格提出報價，該價格全天波動，取決於供應、需求和期貨合約。但通常沒有商家報價會高於或等於現貨價格。

黃金買賣之間存在著「摩擦成本」，專家建議投資人持有黃金的時間需要足夠長久，才可承擔成本。（法新社）

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