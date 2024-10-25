美國「財政泡沫」強力壟罩 ! CRFB主席：泡沫續存就有錢賺

美國高赤字，一直是市場關注焦點。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國高額債務水平和龐大赤字的動態一直是市場關注的焦點。負責任聯邦預算委員會（CRFB）主席瑪雅·麥克吉尼亞斯（Maya MacGuineas）週三（23日）表示，許多金融圈人士將美國財政狀況比喻為泡沫，只要泡沫持續存在，就有很多錢可以賺，但要準確掌握危機發生的時間是不可能的。

麥克吉尼亞斯在國際金融協會（IIF）主辦的研討會上表示，她不知道金融市場何時會視美國債務水準過高，因為這將取決於世界各地正在發生的事情以及投資人可以將資金存放在哪裡。

請繼續往下閱讀...

她說，從財政結構來看、美國債務顯然是不健全的，所謂不可持續的定義就是債務增速高於經濟成長速度。

然而，在財政危機開始之前，就押注它是不明智的，因為一旦爆發財政危機，進展速度將會非常快。但即使沒有危機威脅、美國的債務水準也會損害經濟發展。

麥克吉尼亞斯在演講中表示，目前美國財政可持續性的政治「很糟糕」，不只是共和黨想要減稅，民主黨想要支出。她補充，主張削減赤字是「政治自殺」。

自9月中旬聯準會四年來首次降息以來，幫助美國經濟融資的基準利率一直在上升，經濟軟著陸是重要推動因素。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法