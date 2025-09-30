外媒曝台積電在「此壓力」下 在美1.6奈米將提前1年推出

外媒報導，台積電加速在美國製造的發展，位於亞利桑那州的新工廠預計將推出A16（1.6奈米）等高端製程，較原定時間表大大地提前。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒wccftech週三（30日）報導，台積電計畫加速在美國製造的發展，位於亞利桑那州的新工廠預計將推出A16（1.6奈米）等高端製程，較原定時間表大大地提前。

報導指出，在美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）施壓下，美國政府目前要求台積電在美國生產50%的晶片總產能，以確保美國免受中國和台灣地緣政治緊張局勢的影響，台積電在美國的先進製程將加快，並提前推出。新建的亞利桑那州晶圓廠3號預計於2027年在美國推出2奈米和A16製程，將比原定時間表提前一年。

台積電目前正在其位於亞利桑那州的工廠量產4奈米製程，3奈米生產線也正在鋪設中，預計將於年底投產。

更重要的是，台積電計畫在2027年前在其位於亞利桑那州的第4座晶圓廠同時推出2奈米和A16（1.6奈米）製程，這意味著相對於台灣，美國僅落後一年，在短短「幾個月」的時間內取得顯著進展。總體而言，台積電2奈米製程預計將於下個季度投產，而A16製程將於2026年下半年左右推出。

川普政府致力於打造「強勁」的美國晶片供應鏈，這項舉措似乎正在成為一種務實的做法。根據美國政府正在規劃的新晶片政策，台積電可能被迫增加在美國的投資，因為現在美國希望將晶片需求從台灣轉移出去。

預計到明年，台積電將滿足美國至少30%的晶片需求，這得益於其位於亞利桑那州的6家晶圓廠。

