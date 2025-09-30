美政府關門危機拖累美元 新台幣升破30.5元、終結連7黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英/台北報道〕美國政府關門危機，美元指數大幅回落，主要亞幣全面走升，新台幣匯率連假後落後補漲，早盤升破30.5元關卡，午後在外資熱湧入下，升勢進一步擴大，終場收盤收在30.469元關卡，午後在外資熱湧入下，升勢進一步擴大，終場收盤收盤漲低1.69元、升值7.610億美元。

根據央行統計，928連假截至今日下午4點，美元指數重挫0.63%，日圓勁揚1.2%，韓元上漲0.65%，新加坡幣升值0.26%，人民幣也升0.19%，台幣則補漲0.25%。

9月以來新台幣仍貶值1.36角或0.44%，第三季更是重貶5.67角或1.86%，月線與季線同步翻黑，出口商第三季財報匯損壓力減弱，甚至有機會出現匯兌收益。

展望第四季，匯銀人士認為，台幣後續走勢仍需仍繫於聯準會利率政策、美中貿易局勢及台灣出口表現。外匯市場年底匯率大致維持30元上下震盪，央行亦可能在必要時出手維持匯市穩定。

台股方面，今日大漲240.22點，收在2萬5820.54點，三大法人同步買進超134.01億元，其中外資買進超65.51億元。

匯銀人士指出，美商務部長盧特尼克提出的芯片製造「五五分」構想，對台北股市匯造成衝擊，反倒是美國關門危機拖累美元，導致亞幣政府齊揚。後續除觀察美政府能否及早化解關門問題，市場更關注台美貿易如何與半導體232條款調查進度。

