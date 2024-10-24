金融專區首設高雄是巴結陳其邁？彭金隆：絕無政治考量

金管會主委彭金隆強調，高雄市是首個金融實驗專區，未來也歡迎任何城市加入。（記者王藝菘攝）

相關新聞請見︰

亞洲資產管理中心示範區明年在高雄成立 9家業者有興趣

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆今天（24日）赴立法院財委會針對「亞洲資產管理中心」進行專題報告。針對金融專區設置在高雄市，有藍委質疑，這感覺是拍馬屁，目的是巴結現任高雄市長陳其邁。對此，金管會主委彭金隆澄清，完全沒有政治考量，而且，高雄市是首個金融實驗專區，未來也歡迎任何城市加入。

請繼續往下閱讀...

為推動亞洲資產管理中心，彭金隆今天指出，借鏡國外充分發揮地區特色，推動資產管理中心經驗，預計與具有國際港都特色的高雄市，共同規劃推動資產管理專區之建置，並作為後續其他城市推動的示範區。

彭金隆說，具體規劃作法由地方政府提供行政誘因，如營運場地、租金優惠、費用補貼與行政協助等，並由金管會透過政策工具，鼓勵國內金融業者進駐於專區內，設置國際金融業務分行（OBU）以及私人銀行實體業務據點。

不過，今天無論是藍綠立委都對金融專區提出質疑，例如：民進黨立委李坤城就直言，「為何是挑選高雄市，難道雙北市不行嗎」？

彭金隆說明，這是因為高雄市政府三年來就一直積極準備，並且主動提供誘因，加上高雄有灣區、自由貿易港等，而且考量南北平衡等條件，所以讓高雄成為首個實驗金融專區，形成金融產業聚落，未來其他縣市也可以申請。

李坤城質疑，金管會目前做法是把「亞洲資產管理中心」縮水成「台灣資產管理中心」，僅是在高雄成立實驗專區，提供場地、行政優惠等措施；要管理台灣有錢人的資產，這樣不一定要去高雄，雙北可能更具有優勢，當然也無法吸引國際級資產管理中心進駐。

由於李坤城的選區是來自新北市，他替新北市叫屈，質疑為何不讓「亞洲資產管理中心留在新北市」，他還說，這個計劃的目標太小、內容也不具體。

國民黨立委賴士葆則說，「你（指彭金隆）第一道命令就下錯了！你不要政治化、讓人瞧不起喔。當初覺得你是專業的，但你卻偏偏把金融旗艦專區設在高雄市，這就是拍馬屁了，因為大家會聯想，賴清德之後就是陳其邁接班了，他就是「儲君」啊。」

彭金隆澄清， 選擇高雄只是一個起點、示範區，因為高雄準備比較多，包括：其規劃行政優惠措施已經很具體，沒有其它過多考量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法