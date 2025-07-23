美降日關稅激勵！新台幣盤中狂飆逾1角收29.362元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕對等關稅大限前，美、日達成協議，日本輸美關稅由原先研議的25%降至15%，不但激勵日股收盤漲逾3%，市場對於台美關稅談判有樂觀期待，也使台股大漲逾300多點作收，新台幣兌美元匯率亦同步轉強，盤中最高升抵29.308元，飆升逾1角，最後收在29.362元、升值9分，匯價創逾1週新高，成交量略為放大至16.18億美元。

美國總統川普22日宣布，與日本達成貿易協議，內容包括日本承諾對美投資5500億美元，關稅稅率降至15%。協議公布後，日股強彈、日圓兌美元匯率也一度跳漲，升破147關卡。

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儘管日圓隨後回吐大半升幅，根據央行統計，截至下午四點，美元指數重挫0.56％、韓元狂飆0.76%、日圓亦較昨日大漲0.66%、新幣勁揚0.33%、台幣升值0.31%、人民幣也升值0.17%，亞幣同步大漲。

美降日關稅也使使市場風險偏好回升，包括歐股、台股都有不錯表現。台股今天大漲330.75點，收在23318.67點，三大法人合計買超180.98億元，其中，外資續買超84.31億元。

匯銀人士指出，外資看好台股表現，熱錢持續流入，但收到股利匯出的也不少，基本上外資在新台幣匯市操作呈現買賣雙向，出口商則是有需求才拋匯，目前台幣仍落在29.3元至29.5元區間內，投資人靜待台美第四輪談判結果。

此次美日協議大幅提升市場對於台美關稅協商結果的期待值。若台灣稅率也能落在15水準，預期將進一步強化外資信心，持續推升台股與台幣表現。不過，需留意的是，若台幣升值過快，恐影響出口產業的價格競爭力與企業獲利，央行將持續現有管制措施以維持匯率穩定。

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